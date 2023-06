EM-Gegnerinnen für Duos um Lippmann/Ludwig stehen fest

Die ersten Gegner der fünf deutschen Beachvolleyball-Teams bei der EM in Wien (2.

bis 6. August) stehen fest. Wie die Auslosung in der österreichischen Hauptstadt ergab, trifft Laura Ludwig, die Olympiasiegerin von 2016, mit ihrer Mitspielerin Louisa Lippmann in Pool B zunächst auf das finnische Duo Niina Ahtiainen/Taru Lahti-Liukkonen.

In Pool A kommt es zum deutschen Duell zwischen Karla Borger/Sandra Ittlinger und Leonie Körtzinger/Lea Kunst. Das Duo Svenja Müller/Cinja Tillmann spielt in Pool D zum Auftakt gegen die Österreicherinnen Franziska Friedl/Katharina Schützenhöfer.

Neben den vier Frauenteams ist der Deutsche Volleyball-Verband noch mit dem Männer-Team Nils Ehlers/Clemens Wickler vertreten. Das Duo startet in Pool F gegen Timo Hammarberg/Tim Berger aus Österreich. Wie bei den Frauen schlagen auch bei den Männern insgesamt 32 Teams auf.

Der Ablauf

In den acht Vierer-Gruppen werden die Gruppenspiele im sogenannten modifizierten Pool Play ausgetragen. Das topgesetzte Team spielt gegen das am niedrigsten gesetzte Team der Gruppe, während das zweitgesetzte und drittgesetzte Team ebenfalls in der ersten Runde aufeinandertreffen.

Die Gewinner dieser Matches spielen um den Gruppensieg und somit um den direkten Einzug in das Achtelfinale. Auf die Verlierer des ersten Poolspiels wartet ein entscheidendes "Win or go home"-Match. Alle Gruppenzweiten sowie Gruppendritten kämpfen in der sogenannten Single-Elimination-Round um die verbleibenden Achtelfinaltickets.

(dpa)