Darts-Scheibe erklärt: Anordnung, Maße und Bullseye

Darts ist ein recht einfaches Spiel. Doch speziell die Darts-Scheibe hält einige Rätsel parat. Wo muss sie angebracht werden? Welche Maße haben die Felder?

Während beim Fußball das Runde ins Eckige muss, geht es beim Darts darum, mit dem Spitzen das Runde zu treffen. Dafür ist nicht nur eine gute Auge-Hand-Koordination gefragt, sondern auch viel Konzentration und mentale Stärke.

Das einst als Kneipensport verschriene Geschicklichkeitsspiel erfreut sich dank der jährlich rund um Weihnachten und Silvester ausgetragenen WM im Londoner "Ally Pally" vor allem in Europa immer größerer Beliebtheit. In diesem Text schauen wir uns die Darts-Scheibe – also das Runde – einmal ganz genau an.

Darts-Scheibe: In welcher Höhe wird sie aufgehängt?

Die Darts-Regeln sehen vor, dass sich der Mittelpunkt der Darts-Scheibe – also das Bullseye – genau 1,73 Meter über dem Boden befindet. Der Abstand zur Abwurflinie – besser bekannt als Oche – beträgt 2,37 Meter. Damit liegen zwischen Oche und Bullseye bei einer gedachten Diagonallinie 2,93 Meter.

Darts-Scheibe: Welche Maße hat sie?

Eine offizielle Darts-Scheibe besitzt einen Durchmesser von etwa 45 Zentimetern, der Spielbereich verfügt über eine Höhe von 34 Zentimetern. Das zentrale Bullseye hat einen Durchmesser von 12,7 Millimetern, das drumherum verlaufende Bull von 31,8 Millimetern.

Die kleinen Double- und Triple-Felder als äußerer Rand der normalen Felder sind jeweils acht Millimeter breit. Der äußere Rand des Doublerings ist 170 Millimeter von der Mitte des Bullseye entfernt, der äußere Rand des Triplerings 107 Millimeter.

Umrandet ist jedes der Felder von einem dünnen Draht. Dieser hat einen Durchmesser von etwa 1,2 bis 1,6 Millimetern.

Darts-Scheibe: Welches Feld bringt die meisten Punkte?

Das ideale Ziel ist nicht etwa das Bullseye, sondern das Triplefeld im 20er-Bereich. Denn während ein Treffer in der Mitte 50 Punkte bringt, gibt es in besagtem Triplefeld drei mal 20, also 60 Punkte. Es folgt das Triplefeld im 19er-Bereich mit 57 Punkten, vor dem im 18er-Bereich (54 Punkte) und dem im 17er-Bereich (51 Punkte).

Im Bull – also dem Ring um das Bullseye – bringt jeder Treffer 25 Punkte. In den 40 Einzelfeldern sind jeweils die am Rand der Segmente zu lesenden Punkte abzugreifen. Der niedrigstmögliche Score ist also die einfache Eins. Verfehlt ein Dart den Spielbereich oder bleibt nicht stecken, ist dieser Wurf null Punkte wert.

Die höchstmögliche Punktzahl pro Aufnahme ist die 180 – wenn alle drei Würfe im Triplefeld im 20er-Bereich landen. Interessant in diesem Zusammenhang: Um das im Profizirkus übliche 501er-Spiel mit Double-Out zu beenden, sind mindestens neun Darts nötig – deshalb wird bei einem Neun-Darter auch vom "perfekten Spiel" gesprochen.

Darts-Scheibe: Wie sind die Punkte auf der Scheibe angeordnet?

Die 20 Segmente von 1 bis 20 sind in einer festgelegten Reihenfolge angebracht. Vom Bull nach oben verläuft der 20er-Bereich, dann folgen im Uhrzeigersinn diese Zahlen: 1, 18, 4, 13, 6, 10, 15, 2, 17, 3, 19, 7, 16, 8, 11, 14, 9, 12, 5.

Es befindet sich also fast überall ein Segment aus dem Einser- bis Zehner-Bereich neben einem aus dem Elfer- bis 20er-Bereich. Hintergrund der Anordnung ist, dass Ungenauigkeiten bestraft werden sollen und der Zufall möglichst keine Rolle spielen soll.

Zielt ein Spieler also auf die 20, trifft aber rechts oder links daneben, landet er im Einser- oder im Fünfer-Bereich. Die Verteilung der Segmente hat sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts so durchgesetzt, im Grunde wäre das mit der Anordnung verfolgte Ziel aber auch erreicht, würden der Zweier- und Dreier-Bereich oder der 18er- und 13er-Bereich ihre Positionen tauschen.

Jedes Segment besteht von innen nach außen aus einem zum Bull hin spitz zulaufenden Feld, in dem die Punkte einfach zählen. Dann folgen das Triplefeld, ein zweites Feld mit einfacher Punktzahl und schließlich das Doublefeld.

Darts-Scheibe: Aus welchem Material besteht sie?

Es gibt Darts-Scheiben vor allem aus Sisalfasern, aus Kork oder aus Papier. Der große Vorteil bei Sisalfasern besteht darin, dass von Pfeilspitzen hinterlassene Löcher relativ rasch wieder geschlossen werden – daher können diese Scheiben jahrelang genutzt werden. Die Kork- und Papier-Varianten haben dagegen nur eine sehr begrenzte Lebensdauer, letztere können auch selbst hergestellt werden.

Eine Alternative für Anfänger und Gelegenheits-Spieler stellt die elektronische Darts-Scheibe dar. Hier ist auch ein Mechanismus vorhanden, der die erworfenen Punkte jeweils mitzählt.

Darts: Welche Maße haben die Pfeile?

Auch die Pfeile kommen hier zu ihrem Recht. Von ihnen verfügt jeder Spieler über drei, die er in jeder Runde kurz nacheinander in Richtung Darts-Scheibe wirft. Die Spitze wird auch Tip oder Point genannt. Das Griffstück ist besser bekannt als Barrel. Es folgt der Schaft oder Shaft, an dem der Flight befestigt ist, der den Flug reguliert.

Ein üblicher Darts-Pfeil wiegt bis zu 50 Gramm und misst in der Länge maximal 30,5 Zentimeter. Pfeile für elektronische Darts-Scheiben kommen hingegen höchstens auf 18,5 Gramm und 16,8 Zentimeter.