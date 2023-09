Eintracht Frankfurt - FC Aberdeen in der Conference League: Übertragung live im TV und Stream

Eintracht Frankfurt - FC Aberdeen in der Conference League 2023/24: Alle Infos rund um Übertragung im Live-Stream und TV, Datum und Uhrzeit finden Sie hier.

Am Donnerstag, dem 21. September, treffen Eintracht Frankfurt und FC Aberdeen in der Europa Conference League 2023/24 aufeinander. Die UEFA Europa Conference League, oft als Conference League abgekürzt, ist ein europäischer Fußball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften. Sie ist nach der UEFA Champions League und der UEFA Europa League der drittwichtigste Kontinentalwettbewerb für Vereinsmannschaften in Europa.

Am 1. September 2023 fand die Auslosung der Gruppen statt. Die Sieger der Gruppen qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, während die Zweitbesten in einer Zwischenrunde gegen die Gruppendritten der UEFA Europa League 2023/24 antreten. Eintracht Frankfurt und FC Aberdeen sind in Gruppe G. Alle Infos zu diesem Spiel finden Sie hier - rund um Übertragung live im TV und Stream, Termin und Uhrzeit.

Eintracht Frankfurt - FC Aberdeen in der Conference League: Datum und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Der Spielplan der Conference League 2023/24 verrät, dass das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und FC Aberdeen am 21. September 2023 um 18.45 Uhr angepfiffen wird. Der erste Spieltag der Gruppe ist der 21. September und der letzte Spieltag wird voraussichtlich am 14. Dezember stattfinden.

Eintracht Frankfurt gegen FC Aberdeen live im Free-TV oder Stream in der Conference League

In seltenen Fällen laufen die Spiele der Conference League kostenlos im Fernsehen. Lässt sich auch Eintracht Frankfurt gegen FC Aberdeen live im Free-TV sehen? Leider nicht. Die Übertragung gibt es nur im Stream von RTL+.

Hier die Infos noch einmal im Überblick:

Spiel: Eintracht Frankfurt gegen FC Aberdeen , Spiel 1 in der Conference League

gegen , Spiel 1 in der Conference League Datum: Donnerstag, 21. September 2023, 18.45 Uhr

Donnerstag, 21. September 2023, 18.45 Uhr Ort: Deutsche Bank Park

Park Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL +

Übertragung der Conference League im Fernsehen oder Live-Stream

Die Übertragung der Gruppenspiele der Conference League 2023/24 ist bereits bekannt. Auch wenn in der Vergangenheit ein Großteil der Fußballspiele verschiedener Ligen kostenlos bei ARD und ZDF oder privaten Free-TV-Sendern zu empfangen war, sind die Übertragungsrechte inzwischen meistens über verschiedene Plattformen aufgefächert. RTL hat sich die Rechte für die Conference League 2023/24 gesichert. Doch ein großer Teil der Spiele wird über die kostenpflichtige Streamingplattform RTL+ zu sehen sein. Um auf die Übertragungen über RTL+ zuzugreifen, muss ein kostenpflichtiges Abo in Höhe von 6,99 Euro im Monat abgeschlossen werden. Dabei gibt es 30 Tage lang die Möglichkeit, das Angebot kostenlos zu testen.

Ein kleinerer Teil der Spiele soll jedoch im Free-TV bei RTL und Nitro gezeigt werden. Wer über Sky Q verfügt, kann darüber übrigens auch auf die RTL+ App zugreifen und die Spiele der Conference League live verfolgen. Die 6,99 Euro sind in diesem Fall trotzdem fällig.

Bilanz von Eintracht Frankfurt gegen den FC Aberdeen

Das letzte Spiel der beiden Teams liegt ein gutes Stück zurück in der Vergangenheit: Die beiden Clubs haben seit 1979 nicht mehr gegeneinander gespielt. Tatsächlich waren es im Jahr 1979 zwei Spiele, die die knappe Bilanz beider Clubs so beeinflusst haben: