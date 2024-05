Eishockey-Nationalteam

vor 49 Min.

Eishockey-WM: Ein Bayer ist die Nummer eins im DEL-Team

Plus Alle Augen auf Torwart Philipp Grubauer: Die Nationalmannschaft kann wieder auf den deutschen NHL-Profi aus Seattle bauen. Der Rosenheimer ist ein großer Fan von Monaco Franze.

Von Milan Sako

A Hund isser scho, der Monaco. Sagt jedenfalls Manni Kopfeck über seinen Freund. Zumindest bis der ewige Stenz dem Polizisten Kopfeck im Suff die Bude abfackelt. Die Münchner Kultserie "Monaco Franze" hat bis heute zahlreiche Fans. Zu ihnen zählt auch Philipp Grubauer. Das klingt auf den ersten Blick nicht ungewöhnlich, denn der Mann stammt aus Rosenheim. Und doch ist es etwas Besonderes. Denn Grubauer ist erst 32 Jahre alt und war bei der Erstausstrahlung der Fernsehserie im Jahr 1983 noch gar nicht geboren.

Grubauer ist ein stolzer Bayer und ließ sich vor einigen Jahren ein Bekenntnis zu seinen Wurzeln auf den Helm sprayen. Bis heute ziert seine Maske am Hinterkopf der Monaco Franze, daneben der Schriftzug "Stenz", sowie das bayerische Wappen und der Bundesadler. Seine Begründung für den besonderen Kopfschmuck klingt einleuchtend: "Ich bin ein großer Fan vom Monaco Franze. Und es ist schön, immer ein bisschen Heimat in Amerika dabei zu haben." Auch auf dem Eis in der besten Eishockey-Liga der Welt.

