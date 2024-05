Stützles NHL-Team verpflichtet neuen Trainer

Der neue NHL-Trainer von Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle steht fest.

Travis Green übernimmt die Ottawa Senators, wie das Team aus der kanadischen Hauptstadt mitteilte. Green bekommt einen Vertrag über vier Jahre. Er wird Nachfolger von Jacques Martin, der die Senators zum Ende der Saison als Interimstrainer betreut hatte.

Green arbeitete zuletzt selbst als Interimstrainer bei den New Jersey Devils und war von 2017 bis 2021 Cheftrainer der Vancouver Canucks. Als Profi war der inzwischen 53-Jährige 14 Jahre lang in der NHL aktiv. Die Senators haben sich seit 2017 nicht mehr für die Playoffs in der NHL qualifiziert.

(dpa)