AEV-Spiele heute live im TV und Stream - Champions Hockey League

Die Augsburger Panther spielen erstmals in der Champions Hockey League. Sport1 zeigt alle AEV-Spiele der CHL kostenlos im TV und Live-Stream.

Die Augsburger Panther spielen heute gegen Bili Tygri Liberec. Die Partie beginnt um 19.30 Uhr und ist kostenlos im TV und Live-Stream zu sehen. Wo genau? Hier erhalten Sie alle Infos zur Übertragung der AEV-Spiele in der CHL live im TV und Stream. Zuletzt mussten sich die Panther gegen Iserlohn geschlagen geben, heute hoffen sie auf einen Sieg.

Champions Hockey League heute im TV und Stream: Augsburger Panther in der CHL

Der Münchner Sportsender Sport1 wird alle 18 CHL-Spiele mit deutscher Beteiligung live und im kostenlosen Stream zeigen. 15 dieser Partien werden im frei empfangbaren Sender Sport1 zu sehen sein. Drei weitere Begegnungen sind auf dem Sender Sport1+ zu sehen, der 10 Euro pro Monat kostet, sind aber laut einer Sprecherin des Senders dennoch im kostenlosen Live-Stream-Angebot des Senders zu empfangen.

Konkret bedeutet das: Die Partie der Augsburger Panther gegen Bili Tygri Liberec am Dienstag, 8. Oktober, wird heute live und im Stream bei Sport1 zu sehen sein. Das Spiel startet um 19.30 Uhr. Am Mittwoch, 16. Oktober, spielen die Panther noch einmal gegen das tschechische Team, dann in Liberec. Das Spiel Bili Tygri Liberec - Augsburger Panther wird ebenfalls kostenlos auf Sport1 zu sehen sein. (eisl)

Augsburger Panther - Bili Tygri Liberec heute im TV und Live-Stream: Spielplan des AEV

Donnerstag, 29. August, 18 Uhr: Luleå Hockey - Augsburger Panther (Sport1)

Samstag, 31. August, 20:30 Uhr: Belfast Giants - Augsburger Panther (Sport1+)

Freitag, 6. September, 18 Uhr: Augsburger Panther - Luleå Hockey (Sport1)

Sonntag, 8. September, 17 Uhr: Augsburger Panther - Belfast Giants (Sport1+)

Dienstag, 8. Oktober, 19:30 Uhr: Augsburger Panther - Bili Tygri Liberec (Sport1+ ab 19:25 Uhr; Sport1 ab 20:30 Uhr in Konferenz mit dem Spiel München - Karlstad)

Mittwoch, 16. Oktober, 19:30 Uhr: Bili Tygri Liberec - Augsburger Panther (Sport1)

