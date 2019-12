vor 49 Min.

Panther und LEW helfen mit dem "Spiel der Herzen" kranken Kindern

Wer am Freitag das Heimspiel der Augsburger Panther gegen Köln besucht, kann dabei auch etwas Gutes tun: Das "Spiel der Herzen" steht an.

Das Heimspiel der Augsburger Panther am Freitagabend, 13. Dezember, gegen die Kölner Haie steht unter dem Motto "Spiel der Herzen". Zusammen mit der LEW unterstützt der Verein die Stiftung "Bunter Kreis", die es sich zum Ziel gemacht hat, schwerst kranken Kindern zu helfen. Bereits zum vierten Mal findet ein AEV-Spiel unter diesem Motto statt.

Das Prinzip ist einfach: Wer helfen will, kauft vor Spielbeginn eines von 6000 rot blinkenden Herzen. Als Verkäufer sind vor allem Auszubildende der Lechwerke und Kinder des Bunten Kreises mit Bauchläden und Sammelbüchsen unterwegs. Jedes Herz kostet zwei Euro - wer mehr geben mag, kann auch das tun. Die komplette Einnahmen gehen an den Bunten Kreis. Die Augsburger Stiftung unterstützt mit ihrer Arbeit Familien mit chronisch-, krebs- und schwerstkranken Kindern und Jugendlichen.

Zwei AEV-Trikots werden für den guten Zweck verlost

Die auf diese Weise verkauften Herzen werden das Curt-Frenzel-Stadion zum Leuchten bringen. Ein weiteres Highlight für alle Zuschauer: Während der Partie werden die Trikots von Steffen Tölzer, Marco Sternheimer und Christoph Ullmann verlost.

So sah es in der Saison 2017/18 gegen die DEG aus: Beim Spiel der Herzen werden blinkende Herzen verkauft. Deren Erlös geht an die Stiftung "Bunter Kreis". Bild: Siegfried Kerpf

Wer sein Geld an den Bunten Kreis spendet, hilft chronisch kranken Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern. Seit knapp 30 Jahren versucht sich die Stiftung, die von Mitarbeitern der Augsburger Kinderklinik gegründet wurde, die Not von Kindern zu lindern. Der Bunte Kreis bietet Nachsorge, therapeutische Angebote, spezielle Trainings und Informationen für Kinder und deren Angehörige an. Seit 2015 betreibt der Bunte Kreis zudem am Ziegelhof in Stadtbergen (Kreis Augsburg) ein Therapiezentrum, das in seiner Art einmalig in Deutschland ist. Mit tiergestützter Therapie sollen schwer kranke Kinder und ihrer Familie zumindest für kurze Zeit ihr Leid vergessen können. Insgesamt hat der Bunte Kreis etwa 100 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit, die jährlich über 1300 Familien betreuen. (eisl)

