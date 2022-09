Niederlage in Wolfsburg: Panther bleiben auswärts punktlos

Die Augsburger Panther verlieren auch das dritte Auswärtsmatch der Saison mit 1:2 in Wolfsburg. Hiobsbotschaft für Trainer Russell: Torjäger Payerl fällt aus.

Die Augsburger Panther bleiben auf Reisen ohne Zähler. Zwar zeigte sich das Team verbessert, aber insgesamt konnte die Mannschaft von AEV-Coach Peter Russell erst in der Schlussphase genügend Offensivdruck entwickeln und verlor mit 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) in Wolfsburg. Augsburg fehlte auch ein wenig das Glück im Abschluss.

Die Gäste gerieten wie zuletzt in München in Rückstand. Laurin Braun erzielte in Überzahl das 1:0 für das Team von Ex-Panthercoach Mike Stewart. Doch der AEV gestaltete das Match ausgeglichen und agierte konzentrierter als beim 0:6 gegen den EHC Red Bull. Michael Clarke, Drew LeBlanc und Thomas J. Trevelyan erarbeiteten sich gute Chancen im ersten Drittel, konnten Dustin Strahlmeier im Wolfsburger Tor aber nicht überwinden.

Augsburger Panther müssen wegen Knie-OP auf Adam Payerl verzichten

Die Panther waren geschwächt in die Partie gegangen. Vor dem Auftaktbully musste AEV-Trainer Russell den Ausfall seines Topstürmers kompensieren. Adam Payerl, mit 24 Treffern der beste Torjäger der vergangenen Saison, musste sich am Dienstagnachmittag einem Eingriff am Knie unterziehen. Zu seiner bisherigen Statistik von drei Scorerpunkten wird in den voraussichtlich vier kommenden Wochen nichts dazukommen.

Neben Payerl fehlt mit Matt Puempel schon seit Saisonbeginn der zweitbeste Torschütze. Der Kanadier fällt noch länger mit einem Kreuzbandriss aus. Russell konnte nur noch elf Stürmer, also keine vier kompletten Sturmreihen aufbieten, dafür aber sieben Verteidiger mit Rückkehrer John Rogl. Im zweiten Abschnitt hielt Dennis Endras mit Glanz-Paraden sein Team im Spiel. Den Alleingang von Darren Archibald konnte der Torwart nicht stoppen.

25 Bilder Das ist der Kader der Augsburger Panther für die Saison 2022/23 Foto: Ulrich Wagner

AEV leistet sich Fehler und trifft erst spät zum 2:1

Die AEV-Verteidiger hatten sich vor dem 0:2 einen Fehler geleistet. Bereits drei Minuten vor der Schlusssirene ging Torwart Endras zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Sebastian Wännström traf zum 2:1. Zu spät, Wolfsburg rettete den Sieg über die Zeit. Die Panther treten erst am Samstag zu ihrem nächsten Match an, wieder auswärts. Auch in Nürnberg werden sie ohne Payerl und Puempel auskommen müssen.

Augsburger Panther Endras – Lamb, Gregorc; Haase, Länger; Warsofsky, Sacher; Rogl – Soramies, Clarke, Saponari; Kuffner, LeBlanc, Johnson; Broadhurst, Stieler, Wännström; Volek, Trevelyan;

Tore 1:0 Braun (18.), 2:0 Archibald (32.), 2:1 Wännström (58.) Zuschauer 1837