Stürmer Marcel Barinka verlässt die Augsburger Panther

Die Augsburger Panther gaben den nächsten Abgang bekannt: Marcel Barinka verlässt den Verein. Seine Stelle im Kader wurde mit der Verlängerung von Matt Puempel bereits besetzt.

Mit Marcel Barinka verlässt ein weiterer Spieler die Augsburger Panther. Der Stürmer wird in der Saison 2023/24 zu einem anderen Club wechseln und nicht mehr für Augsburg auflaufen. Barinkas Stelle im Kader wurde mit der Verlängerung von Matt Puempel bereits besetzt. Der 30-jährige Kanadier geht dann in seine bereits dritte Saison bei dem DEL-Klub. Der Flügelstürmer mit deutschen Vorfahren hatte in einem persönlichen Verfahren einen Antrag auf Einbürgerung gestellt, die ihm mittlerweile offiziell zugesichert wurde. Da er demnächst einen deutschen Pass erhält und nicht mehr unter das Ausländerkontingent fällt, hatte er andere lukrative Angebote vorliegen.

Marcel Barinka verlässt die Augsburger Panther

Mit dem Abgang Barinkas sind die Planungen auf dem deutschen Sektor für die kommende Spielzeit somit vorerst abgeschlossen. "Die Augsburger Panther danken Marcel Barinka für seinen Einsatz im Panthertrikot und wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute", schreibt der Verein auf seiner Homepage. (AZ)

