Augsburger Panther

vor 16 Min.

Vor dem Köln-Spiel: Neuer Ausfall bei den Augsburger Panthern

Am Dienstagabend gegen Köln kann Panther-Coach Serge Pelletier wieder auf seinen Kapitän Brady Lamb bauen, muss aber den Ausfall eines anderen Importspielers verkraften.

Plus Serge Pelletier und die Augsburger Panther befinden sich im Dauereinsatz. Der Coach zieht ein gemischtes Fazit der jüngsten Spiele – und muss erneut umbauen.

Von Florian Eisele

Die Stimme von Henry Haase klingt belegt – der Panther-Verteidiger beschwichtigt aber: "Das ist keine Erkältung, alles gut. Ich habe gegen Bremerhaven nur einen Check gegen den Kehlkopf bekommen, deswegen klingt das so." Achso, nur. Die Schlussphase der DEL-Hauptrunde ist nichts für Weicheier: Wenn die Panther am Dienstagabend gegen die Kölner Haie (19.30 Uhr, Magentasport) antreten, ist es für Haase und seine Mitspieler das fünfte Spiel in acht Tagen. Und da scheint eine Schnupfennase wesentlich gefährlicher zu sein als eine läppische Kehlkopfquetschung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen