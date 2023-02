Interview

07:44 Uhr

Panther-Trainer Suikkanen: „Ich sage jedem Spieler meine Meinung ins Gesicht“

Plus Panther-Coach Suikkanen verteidigt seine harte Kritik an der Mannschaft, definiert das Saisonziel und erklärt, was es mit der Stoppuhr in seiner Hand auf sich hat.

Von Milan Sako

Auf einer Skala von null bis zehn, von schwierig bis perfekt, wo würden Sie die Augsburger Panther als Team einsortieren?



Kai Suikkanen: Schwer zu beantworten. Ich bin erst kurz da. Ich kann wohl einiges besser machen, auch die Mannschaft. Aber wenn es läuft, sieht alles rosig aus. Dann leuchtet sogar die Sonne heller. Wenn du andauernd verlierst, fühlt sich alles schlecht an. Über die Stadt kann ich nicht viel sagen, weil ich morgens ins Stadion komme und abends nach Hause gehe. Dazwischen liegt viel Arbeit. Als ich hierherkam, war ich überzeugt, dass ich das Blatt wenden kann. Nach ein paar Spielen dachte ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber die eng verlorenen Spiele und verspielten Führungen haben der Mannschaft komplett das Selbstvertrauen und einige Punkte gekostet. Nur weil wir auf Platz 14 stehen, ist nicht alles schlecht in Augsburg.

