Wie steht es um die Zukunft der Panther? Das sagen unsere AEV-Experten

Plus Der mögliche Abstieg der Augsburger Panther bewegt die Region. Unsere Experten Milan Sako und Andreas Kornes beantworten Ihre Fragen zur Lage des AEV im Video.

Rund um die Zukunft der Augsburger Panther gibt es derzeit vor allem eines: viele Unklarheiten. Doch sicher ist: Es wird sich vieles verändern beim AEV, ganz egal, in welcher Liga es weitergehen wird. Bei den Fans gibt es daher vor allem viele Fragezeichen. Wie wird das Team nächstes Jahr aussehen? Welche Auswirkungen hätte ein Abstieg auf die Berichterstattung? Droht den Panthern gar ein finanzielles Fiasko? Unsere Eishockey-Experten Milan Sako und Andreas Kornes beantworten diese und weitere Fragen im Video-Interview.