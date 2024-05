Eishockey-WM 2024: Frankreich gegen Deutschland live im Free-TV und Stream sehen

Im letzten Vorrundenspiel der Eishockey-WM 2024 trifft Frankreich auf Deutschland. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream sowie den genauen Termin des Matches.

Vom 10. bis zum 26. Mai findet die 87. Eishockey-WM statt. Das Turnier wurde erstmals im Jahr 1920 ausgetragen, damals noch im Rahmen der Olympischen Spiele. Seit 1930 finden jährlich separate Weltmeisterschaften im Eishockey statt - mit Ausnahme einer Unterbrechung von 1940 bis 1946 aufgrund des Zweiten Weltkriegs.

Als Gastgeberland der Eishockey-WM 2024 fungiert Tschechien. Austragungsorte des Turniers sind die Prag Arena in der tschechischen Hauptstadt sowie die Ostravar Aréna in Ostrava. Das deutsche Eishockey-Team bestreitet seine Spiele wie die anderen sieben Mannschaften der Gruppe B in der Stadt an der Nordostgrenze Tschechiens.

Im letzten Vorrundenspiel der Eishockey-EM 2024 tritt Frankreich gegen Deutschland an. Alle Infos zur Übertragung der Partie sowie den genauen Termin und die Uhrzeit der Begegnung finden Sie hier.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Frankreich gegen Deutschland: Termin und Uhrzeit - Vorrunde der Eishockey-WM 2024

Dem Spielplan der Eishockey-WM 2024 zufolge findet die Partie zwischen Frankreich und Deutschland in der Vorrunde am Dienstag, dem 21. Mai 2024 statt. Der Startschuss in der Ostravar Aréna erfolgt um 12.20 Uhr. Das Eisstadion in der drittgrößten Stadt Tschechiens bietet Platz für rund 12.500 Zuschauer. Für beide Mannschaften ist es das letzte Vorrundenspiel, danach geht es weiter mit dem Viertelfinale.

Frankreich gegen Deutschland live im Free-TV und Stream: Übertragung der Eishockey-WM 2024

In diesem Jahr ist nicht SPORT1, sondern der Sender ProSieben für die Übertragung der Eishockey-WM 2024 zuständig. Das betrifft zumindest die Spiele mit deutscher Beteiligung sowie einige weitere Partien. Folglich gibt es auch die Partie zwischen Frankreich und Deutschland kostenlos im linearen TV zu sehen. Für alle, die das Spiel lieber online im Stream verfolgen möchten, kommen die Plattformen Joyn, ran.de oder Sportdeutschland.TV infrage.

Wer sich kein einziges Spiel des Turniers entgehen lassen möchte, kommt um ein Abonnement von Sportdeutschland.TV wohl nicht herum. Das Turnier-Ticket des Streaming-Anbieters kostet aktuell 24,90 Euro. Neben den Spielen des DEB-Teams zeigt ProSieben auch zwei Viertelfinals, das Halbfinale, das Spiel um Platz 3 sowie das große Finale am 26. Mai. Insgesamt werden also 30 Partien der Eishockey-WM 2024 im Fernsehen übertragen.

Hier sehen Sie noch einmal alle Eckdaten zur Übertragung des Spiels zwischen Frankreich und Deutschland auf einen Blick:

Spiel : Frankreich - Deutschland , Eishockey-WM 2024, Vorrunde, Gruppe B

- , 2024, Vorrunde, Gruppe B Datum: Dienstag, 21. Mai 2024

Dienstag, 21. Mai 2024 Uhrzeit: 12.20 Uhr

12.20 Uhr Ort: Ostravar Aréna, Ostrava ( Tschechien )

Aréna, ( ) Übertragung im Free-TV: ProSieben

Übertragung im Live-Stream: Joyn, ran.de, Sportdeutschland.tv

Frankreich vs. Deutschland bei der Eishockey-WM 2024: Bilanz der Nationalteams

Bisher standen sich die benachbarten Nationen Frankreich und Deutschland in 17 Partien auf dem Eis gegenüber. Dabei gingen sechs Duelle an die Franzosen, während das DEB-Team elf Spiele gewinnen konnte. Das Torverhältnis spricht mit 31:51 ebenfalls für Deutschland. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften ist noch gar nicht lange her: Am 4. Mai 2024 traten Frankreich und Deutschland im Rahmen eines Testspiels gegeneinander an. Dabei verloren die Deutschen mit 3:5.