FC Augsburg

vor 20 Min.

Der FCA in der Einzelkritik: Zwei Spieler leisten sich heftige individuelle Fehler

Phillip Tietz (links) hatte in Freiburg die Chance zum Ausgleich für den FCA, vergab diese aber. Der Stürmer tut sich schwer mit der Umstellung von Zweitliga- auf Erstligafußball.

Plus Der FC Augsburg spielte bei der Niederlage gegen den SC Freiburg recht gefällig. Doch in den entscheidenden Situationen fehlt den FCA-Profis wieder die Klasse.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Finn Dahmen Der Torhüter konnte einem leidtun. Hatte in der ersten Hälfte in seinem ureigensten Metier so gut wie nichts zu tun. Der Elfmeter war unhaltbar, ansonsten betätigte er sich als Aufbauspieler. Auch nach dem Wechsel das gleiche Bild. Das 0:2 nicht zu halten. Dahmen spielte ohne Fehler. Note 3,0

Patric Pfeiffer War einer der Garanten für die Lufthoheit vor allem vor dem eigenen Strafraum. Hatte seinen Gegenspieler Vincenzo Grifo gut im Griff. Ansonsten hatte er sogar Zeit, sich sogar hin und wieder vorne rumzutreiben. Eine Leistung, die okay war. Note 3,0

