FC Augsburg

07:30 Uhr

Einzelkritik: Diesmal gewinnt die FCA-Defensive das Spiel

Plus Sorgte die FCA-Offensive beim 6:0-Sieg in Darmstadt für ein Spektakel, verdienen sich diesmal beim 1:0-Erfolg gegen Heidenheim die zentralen Abwehrspieler die Bestnoten.

Von Robert Götz

Finn Dahmen So wenig Handarbeit musste Torhüter Finn Dahmen in dieser Saison noch nie verrichten. Nur ein Schuss kam auf sein Tor (10.). Der war abgefälscht, darum hatte Dahmen damit einige Mühe. Danach spielte er öfters als Libero mit, hatte insgesamt 39 Ballkontakte ohne große Aufreger. Note 3,0

Kevin Mbabu Der Rechtsverteidiger hatte die undankbare Aufgabe Heidenheims Flankenmaschine Jan-Niklas Beste im Zaum zu halten. Was ihm nur teilweise gelang. Wirkte in einigen Situationen unkonzentriert und leistete sich einige haarsträubende Fehlpässe. Der letzte unterlief ihm kurz vor Spielende und der trieb den Adrenalinausstoß der FCA-Fans noch einmal kräftig in die Höhe. Note 4,0

