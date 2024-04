FCA in der Einzelkritik: Die Dreierkette ist zu Beginn zu löchrig

Plus Nach dem Ausfall von drei Außenverteidigern stellt Trainer Thorup um. Das klappt nicht, am Ende verliert der FCA mit 1:3. Die Einzelkritik.

Finn Dahmen Nach zwei Zu-Null-Spielen (Darmstadt und Heidenheim) musste Torhüter Dahmen zuletzt jeweils ein Gegentor hinnehmen. Diesmal waren es sogar noch mehr. Beim 0:1 chancenlos, leitete er das 0:2 unter Druck gesetzt mit einem unpräzisen Abschlag ein. Beim 1:3 geht er vielleicht etwas zu früh in die Knie. Note 3,5

Jeffrey Gouweleeuw Er war für die rechte Seite der Dreierkette zuständig. Auch der Routinier hatte zu Beginn mit der ungewohnten Taktik seine Schwierigkeiten. In Halbzeit zwei dann ungewohnt Rechtsverteidiger und oft vorn zu finden. Note 3,5