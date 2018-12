vor 45 Min.

Brennende Herzen in der Wüste: FCA-Star Philipp Max hat sich verlobt FC Augsburg

Der FCA-Spieler und seine Freundin Annabell haben sich beim Winterurlaub in Dubai das Heiratsversprechen gegeben. Das gaben die beiden auf Instagram bekannt.

Pech im Spiel, Glück in der Liebe: Rein sportlich gesehen lief es zuletzt nicht allzu gut bei Philipp Max: Der Vorlagenkönig der vergangenen Saison kommt in dieser Spielzeit auf eine für seine Verhältnisse überschaubare Bilanz von zwei Toren und zwei Vorlagen, dazu wartet der FC Augsburg seit acht Spielen auf einen Sieg. Mit seiner Freundin Annabell sorgte Philipp Max nun aber für einen echten Volltreffer: Wie die beiden auf Instagram bekannt gaben, haben sich die beiden während des Winterurlaubs in Dubai verlobt.

Dabei ging es offenbar sehr romantisch zu: Das Bild, das beide auf dem sozialen Netzwerk veröffentlichten, zeigt zwei brennende Herzen in der Wüste. Darunter schrieb Philipp Max "She said YES" - zu deutsch: "Sie hat ja gesagt". Garniert ist der Text mit Hashtags wie #dreamgirl, also "Mädchen meiner Träume".

Aus der FCA-Mannschaft gab es bereits die ersten Gratulanten

Auch seine Freundin Annie teilte das Bild und schrieb ihrerseits: "I SAID YES, YES, YEEES, i love you so much". Also "Ich habe ja, ja jaaa gesagt. Ich liebe dich so sehr." Likes gab es bereits von FCA-Mitspielern: Georg Teigl und Schlussmann Andreas Luthe waren unter den ersten digitalen Gratulanten, indem sie den "Gefällt mir"-Button klickten.

Bleibt Max dem FCA wegen der Hochzeit noch länger erhalten?

Ob die Verbindung sich auch sportlich auszahlt? Angeblich sollen verheiratete Menschen länger leben und glücklicher sein - keine schlechten Voraussetzungen dafür, auch sportlich gute Leistungen zu bringen. In den 80er und 90er Jahren hatte Trainer Otto Rehhagel deshalb auch auf verheiratete Fußballer gesetzt und seine Spieler dazu animiert, ihren Freundinnen einen Antrag zu machen.

Führt die Hochzeit am Ende dazu, dass der vielumworbene Philipp Max dem FC Augsburg erhalten bleibt? Seine Freundin Annabell kommt aus der Stadt, in Augsburg haben sich die beiden auch kennen und lieben gerlent. (AZ)

