17:55 Uhr

Der FCA zeigt neue Trikots am Donnerstag

Noch wird aufgebaut, aber am Donnerstag präsentiert der FCA an seinem Stand die neuen Trikots.

Präsentation bei den Sommernächten in der Maxstraße

Der FC Augsburg wird in diesem Jahr seine neuenTrikots im Rahmen der Sommernächte präsentieren. Am Donnerstag um 19 Uhr werden Daniel Baier, Raphael Framberger und André Hahn die neuen Shirts für die Saison 19/20 auf der Bühne des FCA-Standes in der Maxstraße in der Nähe des Steigenberger-Hotels (Hausnummer 40) tragen.

Erstmals ist der Bundesligist mit einem eigenen Stand bei den Augsburger Sommernächten von Donnerstag bis einschließlich Samstag vertreten. Neben vielen Aktivitäten bietet der FCA dort auch moderierte Talkrunden zu aktuellen Themen an. So werden am Donnerstag auch die Geschäftsführer Stefan Reuter (Sport) und Michael Ströll (Finanzen) im Rahmen der Trikotpräsentation in einer Talkrunde auf der Bühne über aktuelle Themen sprechen.

Seit der Saison 2015/16 rüstet der amerikanische Sportartikelhersteller Nike den FC Augsburg aus. Damals löste Nike den langjährigen Partner Jako ab. Die Zusammenarbeit mit Nike läuft derzeit bis zum 30. Juni 2021.

Vor der vergangenen Saison stellte der FCA die neuen Trikots mit Balljongleuren vor, die zusammen mit Stadionsprecher Rolf Störmann durch die Augsburger Innenstadt zogen.

