vor 1 Min.

Einmal rot, einmal grün, einmal weiß: Das sind die neuen FCA-Trikots

Der FC Augsburg hat seine Trikots für die neue Bundesliga-Saison vorgestellt. Wenig überraschend: Es dominieren die Vereinsfarben rot, grün und weiß.

Nun ist klar, in welchen Trikots der FC Augsburg in der kommenden Saison in der Bundesliga antritt. Es handelt sich um eher schlichte und fast einfarbige Trikots des Ausrüsters Nike. Auf der Brust der Spieler wird weiterhin das Logo des FCA-Hauptsponsors WWK Versicherungen prangen.

FC Augsburg: Das FCA-Heimtrikot erinnert an das Retrotrikot von 111 Jahre FCA

Wie in den meisten Spielzeiten dominieren traditionell die Vereinsfarben rot, grün und weiß - die sich in jedem Trikot jeweils in der Grundfarbe wiederfinden: Der FCA hat für die neue Saison ein Heimtrikot, ein Auswärtstrikot und ein Ausweichtrikot präsentiert.

Dabei ist das FCA-Heimtrikot in weiß gehalten. Die Vereins- und Sponsorentrikots darauf sind komplett schwarz. Eine Besonderheit ist der Kragen des Heimtrikots, der an das Retrotrikot erinnern soll, das beim FC Augsburg zu den Feierlichkeiten rund um 111 Jahre FCA getragen wurde. Das Outfit wird ergänzt durch eine weiße Hose sowie weiße Stutzen.

Das sind die Trikots des FC Augsburg in der neuen Bundesliga-Saison

Das FCA-Auswärtstrikot für die Bundesliga-Spielzeit 2020/21 ist komplett grün. Es trägt Diagonalstreifen sowie einen hellgrünen Kragen und Ärmel-Applikationen. Alle Logos und Sponsoren auf dem grünen Auswärtstrikot sind in weiß abgebildet. Dazu kommen eine grüne Hose sowie Stutzen in der gleichen Farbe.

Außerdem gibt es im Trikotsatz des FC Augsburg für die neue Saison auch ein rotes Ausweichtrikot - das bleibt allerdings das gleiche wie in der vergangenen Spielzeit. Das neue Trikot kostet 74,95 Euro, Kinder-Trikots sind für 54,95 Euro erhältlich. Das Trikot ist im Online-Fanshop und ab kommendem Montag im FCA 1907 Store in der Bahnhofstraße erhältlich. (AZ)

Themen folgen