vor 35 Min.

Einzelkritik: Gleich drei FCA-Spieler waren gegen Frankfurt top

Beim 2:1 gegen Frankfurt überzeugte eine Hälfte die Offensive und eine die Defensive. Darum musste um den Sieg gezittert werden. Der FCA in der Einzelkritik.

Von Robert Götz

Beim 2:1-Erfolg (Lesen Sie hier den Spielbericht: Drei Punkte gegen Frankfurt! Der FCA ist in der Bundesliga angekommen ) gegen Eintracht Frankfurt zeigte der FC Augsburg zwei Halbzeiten die unterschiedlicher nicht sein könnten. In der ersten Halbzeit spielte die Offensive die Hauptrolle, in der zweiten de Defensive.

Tomas Koubek So langsam findet sich der Torhüter in der Bundesliga zurecht. Strahlte in fast allen Situationen Ruhe aus. Aber nur in fast allen. Bis in die Nachspielzeit als er sich mit Uduokhai nicht einig war. Note 3

Raphael Framberger Das FCA-Eigengewächs spielte als wäre er nie weg gewesen. Dabei stand er zum letzten Mal am 19. Januar in Düsseldorf in der Bundesliga auf dem Platz. Da riss ihm das Kreuzband. Gegen Frankfurt war ihm die achtmonatige Zwangspause aber nicht anzumerken. Erledigte sein Arbeitspensum wie immer, mit vollem Einsatz. Ihm kam aber auch zu Gute, dass er gegen Chandler und nicht gegen den erkrankten Kostic spielte. Note 2,5

Tin Jedvaj Hatte in der Anfangsphase Probleme. Einmal ließ er Goncalo Paciencia fast ohne Gegenwehr zum Schuss kommen, dann wurde er von Daichi Kamada ausgetanzt. Doch je länger das Spiel dauerte, desto mehr bekam Jedvaj sich und seine Gegner in den Griff, was auch dringend notwendig war. Note 2,5

Felix Uduokhai Der überragende Mann im Abwehrzentrum. Und das nicht nur wegen seiner Größe. Er war der ruhende Pol schon vor der Pause. Und was er dann in der Drangphase der Frankfurter alles wegköpfte, ablief und im Nahkampf bereinigte, war beachtlich. Er zeigte, warum der FCA so lange Geduld hatte, bis man ihn verpflichten konnte. Note 1,5

Philipp Max Spielte eigentlich nicht spektakulär. Geht auch nicht mehr, seit Ruben Vargas das auf der linken Seite erledigt. Aber Max hatte die meisten Ballkontakte beim FCA, die beste Zweikampfquote und die meisten Torschussvorlagen. Und er gewann den wichtigsten Kopfball des Spiels. Denn das war die Vorlage auf Niederlechner vor dem 2:0. Note 2,5

Marco Richter Er entwickelt sich immer mehr zum fleischgewordenen Alptraum der Eintracht. Im April zwei Treffer, nun ein Tor. Und was für eines. Spektakulär, Seitfallzieher. Aber auch sonst eine ausgezeichnete Vorstellung des Eigengewächses, denn sorgte mit seinen überraschenden Pässen immer wieder für Gefahr. Bis zur Halbzeit. Danach tauchte er wie seine Offensiv-Kollegen unter. Musste nach 79. Minuten leicht angeschlagen runter. Note 2

Jan Moravek Deutete an, warum der FCA trotz so vieler Verletzungen an ihm festhält. Wenn Moravek fit ist, kann er auch einen Daniel Baier im defensiven Mittelfeld ersetzen. Wenn er fit ist. Machte in der 67. Minute erschöpft dem kopfballstarken Oxford Platz. Note 3

Rani Khedira Entwickelt sich immer mehr zum zentralen Spieler im FCA-Mittelfeld. Egal ob zurückgezogen, oder etwas offensiver. Khedira übernahm Verantwortung in der Defensive und leitete das 1:0 mit einem tollen Pass. Es wäre ein perfektes Spiel gewesen, wenn er vor dem 1:2 nicht Dominik Kohr aus dem Weg gegangen wäre. Note 1,5

Ruben Vargas Der Schweizer wird dem FCA noch viel Freude machen. Frech, mit viel Durchsetzungsvermögen ist er ein erfrischendes und belebendes Element in der Augsburger Offensive. 90 Minuten steht er aber noch nicht durch. Diesmal musste er mit einem leichten Ziehen nach 74 Minuten vom Platz. Note: 3

Alfred Finnbogason Gab in der Doppelspitze den „Elder Statesman“. Ließ Niederlechner meist den spektakulären Part ganz vorne, brillierte dafür als Ballverteiler. War an beiden Toren beteiligt. Beim 1:0 durch Richter verlängerte er den Ball, beim 2:0 ging er Niederlechner Gott sei Dank aus dem Weg. Musste in der 33. Minute eigentlich treffen, doch er schießt Hinteregger auf der Torlinie an. Nach dem Wechsel aber mit vielen Defensivaufgaben beschäftigt. Note: 2,5

FCA-Einzelkritik: Enorm das Laufpensum von Niederlechner

Florian Niederlechner Vergab nach 44 Sekunden eine 100prozentige Chance, traf dann nach 39 Minuten, da stand er noch Abseits. Nach 43 Minuten machte er dann sein Tor mit einem Traumschuss. Aus diesem Holz müssen Stürmer geschnitzt sein. Negativerlebnisse abschütteln und weitermachen. Nach dem Wechsel war er mehr im eigenen Strafraum zu finden, um den Sieg zu verteidigen. Enorm sein Laufpensum und sein Einsatz. Note: 1,5

Reece Oxford Kam wenige Sekunden nachdem Bas Dost bei den Frankfurter eingewechselt wurde. Sollte im defensiven Zentrum mithelfen, die Lufthoheit gegen den kopfballstarken Dost zu sichern, was ihm auch gelang. Allerdings war sein Zweikampfverhalten vor dem 1:2 gegen Dominik Kohr dilettantisch.

Andre Hahn Kam in der 74. Minute für Vargas. Versuchte auf der linken Seite für etwas Entlastung zu sorgen.

Georg Teigl Ersetzte Marco Richter in der 79. Minute, ohne große Akzente setzen zu können. Doch das gelang keinem Augsburger mehr.

Es werden nur Spieler benotet, die länger als 30 Minuten im Einsatz waren. Lesen Sie hier auch die Stimmen zum Spiel FCA - Frankfurt: "Das ist der Funke, den wir gebraucht haben"

Themen Folgen