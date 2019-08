vor 54 Min.

FC Augsburg: Trainer in der Übersicht

Wer waren die bisherigen Trainer des FC Augsburg? In diesem Artikel geben wir eine Übersicht über die FCA-Coaches von Herbert Erhardt bis Martin Schmidt.

Als Trainer des FC Augsburg hat Martin Schmidt den Verein in der vergangenen Saison vor dem Abstieg gerettet. Er übernahm im April 2019 von Manuel Baum und führte den FCA zum Klassenerhalt. In der aktuellen Saison will der Coach eine nach seinen Vorstellungen geformte Mannschaft zum Erfolg führen.

Wie lange war eigentlich vorher Manuel Baum Trainer? Und wer waren die anderen Coaches, seit der FC Augsburg 1969 aus der Fusion von BC Augsburg und TSV Schwaben entstand? Wir geben eine Übersicht:

Martin Schmidt: April 2019 - heute

Manuel Baum: Dezember 2016 - April 2019

Dirk Schuster: Juli – Dezember 2016

Markus Weinzierl: Juli 2012 – Juni 2016

Jos Luhukay: April 2009 – Juni 2012

Holger Fach: April 2008 – April 2009

Ralf Loose: Oktober 2007 – April 2008

Rainer Hörgl: September 2004 – September 2007

Armin Veh: Oktober 2003 – September 2004

Ernst Middendorp: Juli 2002 – September 2003

Gino Lettieri: Juli 2000 – Juni 2002

Hans-Jürgen Boysen: Januar – Juni 2000

Heiner Schuhmann: November – Dezember 1999

Alfons Higl: Juli – November 1999

Gerd Schwickert: Juli 1998 – Juni 1999

Helmut Riedl: April – Juni 1998

Hubert Müller: Januar 1997 – April 1998

Helmut Riedl: September – Dezember 1996

Karsten Wettberg: Juli 1995 – September 1996

Armin Veh: Juli 1990 – Juni 1995

Gernot Fuchs: April – Juni 1990

Dieter Schatzschneider: Dezember 1989 – März 1990

Jimmy Hartwig: Oktober – Dezember 1989

Helmut Haller: Februar – Oktober 1989

Hans-Joachim Greben: März 1988 – Februar 1989

Heiner Schuhmann: Oktober 1986 – März 1988

Paul Sauter: Juli 1984 – September 1986

Hannes Baldauf: Juli 1981 – Juni 1984

Heiner Schuhmann: April – Juni 1981

Heinz Elzner: Juli 1980 – März 1981

Heiner Schuhmann: Juli 1979 – Juni 1980

Hans Cieslarcyk: Januar – Juni 1979

Werner Sterzik: Juli – Dezember 1978

Heiner Schuhmann: Mai – Juni 1978

Werner Olk: Juli 1977 – Mai 1978

Max Merkel: November 1976 – Mai 1977

Gerd Menne: Dezember 1975 – November 1976

Voker Kottmann: Juli – Dezember 1975

Milovan Beljin: Juli 1973 – Juni 1975

Kurt Schwarzhuber: Dezember 1971 – Juni 1973

Slobodan Cendic: Oktober – Dezember 1971

Georg Lechner: Juli 1970 – Oktober 1971

Herbert Erhardt: Juli 1969 – Juni 1970

