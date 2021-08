Wieder Pech für FCA-Stürmer Alfred Finnbogason

Alfred Finnbogason wird den Augsburger Bundesliga-Saisonstart am Samstag gegen Hoffenheim verpassen. Wer für ihn spielen wird.

Das Foulspiel war nicht einmal gepfiffen worden. In der ersten Halbzeit im Pokalspiel am Samstag in Greifswald hatte ein Spieler der Gastgeber Alfred Finnbogason heftig gegen den Knöchel getreten. Der Augsburger Stürmer blieb liegen, nach einer Behandlungspause konnte er weiter spielen. In der 60. Minute aber war beim 4:2-Sieg Schluss. Bis dahin hatte er durchgehalten. Vielleicht zu lange?

FCA-Kapitän Gouweleeuw ist bereit für Hoffenheim

Bei Untersuchungen wurde nun festgestellt, dass er sich eine Verletzung des Innenbands am Sprunggelenk zugezogen hat. Er muss derzeit mit dem Training aussetzen und wird auch am Samstag (15.30 Uhr) beim Ligaauftakt gegen 1899 Hoffenheim nicht zur Verfügung stehen. Wieder ein Rückschlag für den 32-Jährigen, der schon so häufig in seiner Karriere verletzt war. Für ihn wird am Samstag wohl Fredrik Jensen im offensiven Zentrum zusammen mit Florian Niederlechner spielen.

Gute Nachrichten von Gouweleeuw und Caligiuri für den FC Augsburg

Gute Nachrichten gibt es dagegen von Jeffrey Gouweleeuw. "Ich bin fit", sagte er nach dem Vormittagstraining am Mittwoch. Er hatte da zwar ebenso wie Jan Moravek nur reduziert trainiert, am Dienstag war der Kapitän dagegen voll im Mannschaftstraining integriert gewesen. Einem Einsatz sollte am Samstag nichts im Wege stehen. Ebenso bei Moravek, der wegen seiner Verletzungsanfälligkeit immer wieder mal nur dosiert trainieren kann.

Auch Daniel Caligiuri ist nach der Quarantäne wegen seiner Corona-Infektion zurück im Training. Ebenfalls auf dem Platz am Dienstag waren die zuletzt angeschlagenen Sergio Cordova (Muskelverletzung) und Reece Oxford (Knieoperation). Sie trainierten allerdings die meiste Zeit individuell. Tobias Strobl hat nach seiner Sprunggelenksverletzung mittlerweile die Krücken zur Seite legen und mit dem Rehatraining beginnen können.

