Das Erlebnis Union Berlin oder: Was beim FC Augsburg Mut macht

In der neuen Folge unseres Podcasts "Viererkette" geht es um das 0:0 in Berlin, die besondere Atmosphäre dort und die Torhüter Luthe und Gikiewicz.

Der FC Augsburg wartet noch auf den ersten Sieg in dieser Bundesliga-Saison. Daran hat auch das Spiel bei Union Berlin nichts geändert. Das 0:0 macht aber Mut. Darüber reden Marco Scheinhof und Robert Götz in der neuesten Ausgabe unseres FCA-Podcasts "Viererkette". Es sei ein 0:0 der besseren Sorte gewesen, meinte Scheinhof, der vor Ort in Berlin war. "Es war auf jeden Fall ein Fortschritt", meinte Scheinhof. So sah es auch Robert Götz, der die Partie vor dem Fernseher verfolgt hatte. Götz war vor einem Jahr mit dem FCA in der Alten Försterei, für Scheinhof war es die Premiere. "Das ist schon beeindruckend dort", meinte Götz.

In Berlin fand die Pressekonferenz nach dem Spiel nicht virtuell, sondern live im kleinen Presseraum statt. Auch das ist Thema in unserem Podcast. Vor allem welche Vorteile das für die Journalisten hat, wieder im direkten Gespräch mit den Trainern sein zu können. Ein weiteres Thema unserer beiden Reporter: Weinzierls Aufstellung in der Innenverteidigung. Lange war gerätselt worden, ob Jeffrey Gouweleeuw oder Felix Uduokhai würden spielen können. Auch in unserer Redaktion. Wie es zur letztlich Entscheidung kam, erklären Scheinhof und Götz.

Sie sprechen auch über die Torflaute im Angriff. Vor allem über Florian Niederlechner. "Ich denke, um ihn müssen wir uns keine Sorgen machen", meinte Scheinhof. Wenn er weiter so arbeitet, werde er irgendwann treffen. Vielleicht schon am Samstag, wenn gegen Borussia Mönchengladbach der erste Saisonsieg gelingen soll. Ein weiteres Thema: Die beiden Torhüter Rafal Gikiewicz und Andreas Luthe. Und warum eine spektakuläre Parade für einen Torhüter manchmal etwas selbstverständliches ist.

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast „Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer montags bis 18 Uhr.

