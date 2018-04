vor 57 Min.

FCA entdeckt gravierende Mängel am neuen Verwaltungsgebäude – am 1. April! FC Augsburg

Gravierende Mängel am neuen Verwaltungsgebäude meldete der FCA. Doch beim Blick auf das Datum der Pressemitteilung weicht der Schock über die Nachricht.

Von Andrea Bogenreuther

Mit geradezu schockierenden Nachrichten rückte der FC Augsburg am Ostersonntag – einen Tag nach dem Punktgewinn bei Bayer Leverkusen - heraus: es seien gravierende Baumängel an dem vor zwei Monaten erst fertig gestellten und kürzlich eröffneten Verwaltungsgebäude an der WWK-Arena aufgetreten. Aus gesundheitlichen Gründen müssten die Mitarbeiter wohl schnellstmöglich wieder ausziehen, bis die Schäden behoben seien. Selbst „ein Teilabriss des Gebäudes kann nach aktuellem Stand nicht ausgeschlossen werden“, teilte der Verein in einer Pressemitteilung mit und unterstrich den bedrohlichen Zustand durch Bilder, die Risse in und Schimmel an den Wänden zeigten. Es wird FCA-Geschäftsführer Michael Ströll zitiert: „Wir müssen nun improvisieren, um schnellstmöglich wieder einen geregelten Arbeitsbetrieb aufnehmen zu können.“

Allerdings ist zu vermuten, dass sich dieser bedrohliche Zustand des Vereinsgebäudes angesichts des Datums vom 1. April in den nächsten Tagen bald von selbst beheben wird! Der FCA hat zumindest angekündigt, schnellstmöglich Bescheid zu geben, wann die Arbeiten am Verwaltungsgebäude fertig gestellt sind – oder ob tatsächlich Container an der provisorischen Geschäftsstelle an der Donauwörther Straße aufgestellt werden…

Themen Folgen