Gelernter Linksverteidiger: Kann Philipp Max auch im nächsten Spiel vorn angreifen?

Plus Der Linksverteidiger glänzt beim FC Augsburg in offensiver Rolle als Torschütze. Ob er das auch beim nächsten Bundesligaspiel in Leverkusen darf?

Mit dieser Bilanz kann Philipp Max zufrieden sein. Sieben Tore hat er bereits für den FC Augsburg erzielt, was für einen gelernten Linksverteidiger sehr ordentlich ist. Max aber ist nicht alleine auf seine Qualitäten als Linksverteidiger zu reduzieren. Schon häufiger in dieser Saison hat ihn Trainer Martin Schmidt auf die linke Mittelfeldseite rücken lassen, während Iago seinen Platz in der Viererkette übernahm.

Eine taktische Maßnahme, die im Herbst 2019 recht erfolgreich war und an die sich Schmidt nun wieder vor der Partie gegen den SC Freiburg erinnerte. "Ich wolle dem Team das gute Gefühl von damals geben", sagte Schmidt. Hieß also: Max deutlich offensiver. Und Max mal wieder als Torschütze.

Trainer Schmidt sieht Max beim FC Augsburg als Linksverteidiger

Kein Wunder also, dass nach dem 1:1 gegen Freiburg die Frage aufkam, ob Max nicht lieber auf Dauer offensiver spielen möchte. "So langsam wird es schwierig, etwas dagegen zu sagen", sagt der 26-Jährige und lacht. Er weiß, dass ihn Trainer Schmidt schon eher in der Defensive sieht. "Er ist definitiv Linksverteidiger", sagt der Schweizer. Das heißt aber nicht, dass Max etwa am Sonntag in Leverkusen nicht doch wieder die offensiven Akzente auf der linken Seite setzen wird. "Ich weiß nicht, was der Trainer sich ausdenkt. Es ist aber möglich", sagt Philipp Max.

Iago tut der defensiven Stabilität gut

Iago war erst wenige Tage vor dem Spiel von der Olympia-Qualifikation mit der brasilianischen Mannschaft zurückgekommen. Der 22-Jährige hatte ein Erfolgserlebnis im Gepäck, durch ein abschließendes 3:0 gegen Argentinien holte sich Brasiliens U23 das Ticket für Tokio. In dieser abschließenden Partie war Iago allerdings nicht im Einsatz, nachdem er die drei Begegnungen zuvor jeweils durchgespielt hatte. Prompt berief ihn auch Martin Schmidt gleich nach der Rückkehr in die Anfangself gegen Freiburg. Der defensiven Stabilität tat er gut, er konzentrierte sich fast ausschließlich aufs Verteidigen. Er war wohl froh, als die 90 Minuten vorbei waren, zum Ende hin schwanden bei dem Brasilianer merklich die Kräfte.

Philipp Max konnte unter der Woche kaum trainieren. Bild: Ulrich Wagner

Philipp Max ging es da nicht anders. Er hatte unter der Woche kaum trainieren können, eine Erkältung hatte ihn matt gesetzt. Auch am Samstag war für ihn frühzeitig Schluss. Bis dahin aber hatte er sich viel vorgenommen. "Wir wollten ein anderes Gesicht zeigen als in Frankfurt", sagte Max. Gelungen ist das nicht in allen Belangen. "Wir haben uns sehr, sehr schwergetan. Wir hatten nicht viele Ballgewinne und sind nicht in den Druck reingekommen", meinte der 26-Jährige. Das 0:5 von einer Woche zuvor in Frankfurt hatte die FCA-Spieler noch sichtlich gehemmt. "Da hat man gesehen, dass wir auch Menschen sind. Dass es nicht so einfach ist, nach einem 0:5 gleich loszulegen wie die Feuerwehr", bekannte Max.

In Leverkusen wird der FCA kaum den Ball haben

Die nächste Aufgabe führt den FCA nach Leverkusen zum derzeit vielleicht spielstärksten Team der Liga. Viel Ballbesitz werden die Augsburger auch dort nicht haben. "Vielleicht liegt es uns, mal tiefer zu stehen und mit unseren schnellen Leuten zu kontern. Ich bin zuversichtlich, dass wir dort punkten können", sagte Max. Stellt sich die Frage, mit welcher Taktik auf der linken Seite. Max weiter offensiv mit Iago dahinter? Oder doch Max in die Viererkette und dafür Ruben Vargas auf der linken Offensivseite?

Für den Schweizer spricht, dass er nach seiner Einwechslung am Samstag für viel Belebung gesorgt hat. Max dagegen hat eine bessere Torquote. "Wenn er eine Position höher spielt, profitiert er von den Hereingaben. Sonst ist er es, der die Flanken reinschlägt", sagte Martin Schmidt. Klar ist aber: Auf seinem erhofften Weg in die Nationalelf dürfte Max auf der Linksverteidigerposition schneller vorankommen.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.