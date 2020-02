19:18 Uhr

Martin Schmidt: "Waren überrascht von der Spielweise von Bremen"

Der FCA gewinnt nach einer starken zweiten Halbzeit gegen Werder Bremen. In der ersten Hälfte sah das noch anders aus. Die Stimmen zum Spiel.

Der FCA gewinnt gegen Werder Bremen und durchbricht damit seine Serie von drei Niederlagen in Folge. Zwar liegen die Augsburger durch ein Eigentor früh hinten. Aber in der zweiten Hälfte kämpfen sie sich zurück und drehen das Spiel (zum Spielbericht). Darauf will die Mannschaft in den kommenden Wochen aufbauen. Die Stimmen zum Spiel.

Stimmen des FCA: "Bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte"

Coach Martin Schmidt: "Wir waren ein bisschen überrascht von der Spielweise von Bremen, das Gegentor hat uns zudem etwas verunsichert. Die erste Hälfte war zu wenig. Das Team hat aber eine Reaktion gezeigt und das Spiel gedreht."

Ruben Vargas: "Wir haben sehr viel Druck gemacht und dann meinen Treffer zum 2:1 sehr schön herausgespielt. Ich bin froh, dass ich der Mannschaft damit helfen konnte."

Alfred Finnbogason: "Wenn man zwei Tore geschossen und gewonnen hat, dann ist es ein schöner Geburtstag. Ich freue mich sehr über den Sieg und für die Fans."

Florian Niederlechner: "Die erste Hälfte war richtig schlecht, nach der Pause war es aber die richtige Reaktion und ein Spiel auf ein Tor."

Stimmen von Werder Bremen: "Gute erste Halbzeit gespielt"

Coach Florian Kohfeldt: "Nach einer ordentlichen ersten Halbzeit haben wir dem Augsburger Druck nicht mehr genug entgegengesetzt. Wir hatten zu wenig Entlastung und das so tief in der eigenen Hälfte zu verteidigen ist schwierig."

Davie Selke: "Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, es im Verlauf aber nicht hinbekommen, die gefährlichen Flanken der Augsburger zu verhindern."

Frank Baumann: "Wir haben uns viel vorgenommen und sind dann glücklich, aber verdient in Führung gegangen. In der zweiten Hälfte haben wir zu wenig gezeigt." (AZ, mit Material von fcaugsburg.de/werder.de)

