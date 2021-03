vor 34 Min.

Spielerberater schreibt ein Buch - und FCA-Profi Marco Richter ist dabei

Plus Ex-Journalist und Spielerberater Kai Psotta schreibt über den steinigen Weg zum Bundesliga-Profi. Ein Kapitel widmet er Marco Richter vom FC Augsburg.

Von Robert Götz

Die Profikarriere von Marco Richter hing an diesem heißen Sommertag kurz vor seinem 14. Geburtstag nicht an der Entscheidung eines Jugendtrainers im Nachwuchsleistungszentrum des FC Augsburg. Nein, sie hing an der Entscheidung eines erfahrenen Chirurgen im Augsburger Klinikum.

Das rechte Bein des Nachwuchs-Kickers war bei einem Unfall mit dem Traktor des Großvaters eines Freundes so stark gequetscht worden, dass ein bleibender Schaden befürchtet wurde. Doch der Chirurg behielt die Nerven, ordnete engmaschige Ultraschallkontrollen an und rettete so am Ende das Bein des Nachwuchskickers. Neun Jahre später hat der 23-jährige Stürmer 85 Bundesliga-Spiele absolviert, öffnete bei der U21-Europameisterschaft Deutschland mit drei Treffern das Tor zum Finale.

Richters nicht immer einfachen Weg in die Bundesliga hat Kai Psotta in einem Kapitel seines Buches „Kicken wie die Profis“, das am 8. März im Heyne-Verlag erschienen ist, nachgezeichnet. Der Autor versucht auf 288 Seiten einen ungeschönten Blick in die Welt der Nachwuchsschmieden zu geben. Denn dort ist das Risiko zu scheitern viel größer, als irgendwann einmal in einem Bundesliga-Stadion zu spielen.

Dennoch macht er auch Mut, diesen unsicheren Weg zu gehen. Psotta wendet sich an die Fußball-Talente selbst, deren Eltern und alle, die mit den jungen Spielern arbeiten. Psotta, Jahrgang 1981, spricht unter anderem mit dem ehemaligen FCA-Nachwuchs-Scout Gürkan Karahan, mit dem ehemaligen FCA-Nachwuchstrainer Levent Sürme, aber auch mit Amsterdams Trainer Erik ten Hag oder dem deutschen Nationalspieler Toni Kroos. Psotta blickt aus verschiedenen Perspektiven auf den Ausbildungszweig „Fußball-Profi“.

Die hat er selbst auch. Der Absolvent der Axel-Springer-Journalistenschule arbeitete unter anderem für die Sport-Bild, die Bild-Zeitung und den Fernsehsender Sky. Seit 2018 ist er Spielerberater für die Agentur Sports360 von Volker Struth. Zu dessen Klienten gehören unter anderem Toni Kroos, Philipp Max und – Marco Richter.

288 Seiten, ist im Heyne-Verlag erschienen und kostet 10,99 Euro

