Zweimal die Note 6: Jensen ist der Lichtblick beim FCA

Rafal Gikiewicz: Ein ehrgeiziger Typ wie der Torwart wird einen solchen Abend nicht verstehen können. Ein solch willenloser Auftritt wie in der ersten Halbzeit ist für ihn völlig unverständlich. An den Gegentoren konnte er nichts machen, einmal rettete er sogar noch, sonst wäre das Ergebnis noch höher ausgefallen. Note 3,5

Raphael Framberger: So schlecht hat sich der Rechtsverteidiger wohl noch nie präsentiert. Fehlpässe, schlechte Laufwege, keine gewonnenen Zweikämpfe – so kann man sich in der Bundesliga nicht präsentieren. In der 42. Minute nahm ihn Heiko Herrlich schon vom Feld. Deutlicher kann der Trainer nicht zeigen, was er von Frambergers Leistung gehalten hat. Note 6

Reece Oxford: Der Innenverteidiger war für den gesperrten Felix Uduokhai in die Mannschaft gerutscht. Er reihte sich zunächst in die Fehlleistungen seiner Mitspieler ein und war nie nah genug an den Gegenspielern. Fühlte sich wohler, als Herrlich defensiv umstellte, und war in der zweiten Halbzeit deutlich präsenter. Note 4,5

FC Augsburg: Peinlicher Auftritt von Tobias Strobl

Jeffrey Gouweleeuw: Der Kapitän war in die Mannschaft zurückgekehrt, nachdem er in Frankfurt wegen der Folgen einer Kopfverletzung gefehlt hatte. Doch auch er hob sich nicht von seinen Kollegen ab. Er kam oft in den Zweikämpfen zu spät, seine Pässe waren ungenau. In der zweiten Halbzeit gelang ihm ein Kopfball in Richtung Kölner Tor, er steigerte sich ebenso wie seine Kollegen. Das allerdings war nicht die ganz große Kunst an diesem Abend. Note 4

Iago: Irgendwann wurde es dem Linksverteidiger zu bunt. Als er mal wieder die spielerische Not erkannte, schlug er den Ball blindlings nach vorne. Hauptsache weg aus der Gefahrenzone. Auf seiner Seite ließ er allerdings den Kölnern zu viel Platz zum Passen und Flanken. Plötzlich aber war auch er in der zweiten Halbzeit hellwach. Note 5

Tobias Strobl: Immer wieder hat Heiko Herrlich die spielerischen Möglichkeiten des ehemaligen Mönchengladbachers gelobt. Was Strobl aber gegen Köln zeigte, war von Beginn an nur peinlich. Gedanklich zu langsam, technisch schwach, völlig ohne Zugriff im Mittelfeld. Auch für ihn war in der 42. Minute schon Schluss. Note 6

André Hahn verpasst den Ausgleich für den FCA

Carlos Gruezo: Ihn hätte die frühe Auswechslung genauso treffen können. Auch Gruezo war von der Rolle, verlor viele Bälle, gewann keine Zweikämpfe und stellte das Zentrum nicht zu. Köln durfte sich daher über viel Platz freuen, den die Gäste gerne nutzten. Note 4,5

Daniel Caligiuri: Er hatte eine gute Szene in Hälfte eins, als er sich alleine in Richtung Tor aufmachte. Er marschierte durchs Zentrum und wurde erst kurz vor einem Torschuss gebremst. Sonst aber war auch er nicht zu sehen. Seine Standards waren zunächst ungefährlich, immerhin das 1:3 fiel nach einer Ecke von ihm. Note 5

André Hahn: Er rieb sich vorne auf, konnte aber auch die Kölner Angriffsbemühungen nicht stören. War in der zweiten Halbzeit einer der Antreiber und köpfte in der 78. Minute nur knapp vorbei. Note 4

Ruben Vargas: Der Schweizer ist eigentlich ein Garant für gefährliche Aktionen. Er hat immer irgendwelche Ideen. Aber in Hälfte eins fehlten die auch bei ihm. Immerhin gelang ihm gleich nach der Pause der erste gefährliche Torschuss des FCA, dem er auch noch den Treffer zum 2:3 folgen ließ. Note 4,5

Einwechselspieler des FCA bringen fast die Wende

Alfred Finnbogason: Für den Stürmer war der Dienstagabend schon bitter gewesen, als er in Frankfurt einen Elfmeter verschoss . Der Freitag wurde nicht besser. Er kam nicht einmal in eine gefährliche Abschlusssituation. Note 5,5

Robert Gumny: (42. für Framberger) Der Pole hatte schon in Frankfurt überzeugt. Da machte er gegen Köln weiter. Der Lohn war sein erster Saisontreffer, beinahe hätte er noch nachgelegt. War der Lichtblick neben Jensen. Note 3

Jan Moravek: (42. für Strobl) Mit ihm war mehr Ruhe, aber auch Schwung im FCA-Spiel, auch wenn er nicht fehlerfrei war. Note 3,5

Fredrik Jensen: (46. für Finnbogason) Von ihm hält Herrlich viel. Und doch brachte er ihn erst zu Beginn der zweiten Halbzeit. Er war gleich am Anschlusstreffer durch Gumny beteiligt und bereitete auch das 2:3 vor. Note 2,5

Marco Richter: (87. für Caligiuri) Kam zu spät, um noch etwas zu bewirken.

