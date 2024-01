FC Augsburg

vor 34 Min.

100 Tage im Amt: Warum Jess Thorup ein Glücksfall für den FCA ist

Plus Seit 100 Tagen ist Jess Thorup Trainer beim FCA. In dieser Zeit hat er bereits viel bewirkt. Der verdiente Sieg in Mönchengladbach ist dafür ein guter Beleg.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Irgendwie scheint Jess Thorup immer den richtigen Ton zu treffen. Sei es bei der Mannschaft in der Kabine oder im Anschluss an Bundesliga-Spiele bei der Analyse des zuvor Gesehenen während der Pressekonferenz. Ist er enttäuscht wie vor einer Woche nach dem 0:1 gegen Leverkusen, versteckt er diese Emotion ebenso wenig wie seine Freude nach einem starken Spiel. Am Sonntagabend lief der Trainer des FC Augsburg jedenfalls strahlend durch die Katakomben des Borussia-Parks. Der 2:1-Erfolg in Mönchengladbach hat ihm viel Vertrauen gegeben. In seine Arbeit, vor allem aber in seine Mannschaft.

Vor dem Spiel hatte er mit seinen Akteuren über die schwache Auswärtsbilanz gesprochen. "Von 21 Spielen hatten wir nur eines gewonnen. Das kann nicht wahr sein", hatte er zu ihnen gesagt. Das müsse dringend geändert werden, forderte der Däne. Schnellstmöglich. Und seine Spieler lieferten. Durch die Tore von Phillip Tietz und Arne Engels konterten sie direkt nach der Pause den Rückstand durch Gladbachs Jordan. Es war eine überzeugende Partie der Augsburger, nicht nur wegen des Erfolgs. Auch die Spielgestaltung sorgte für Zufriedenheit. Zuletzt hatte Thorup die Abwehrarbeit als ausreichend empfunden, das Spiel mit dem Ball eher als verbesserungswürdig. Am Sonntag gefielen ihm beide Aspekte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen