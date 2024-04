"Alle reden von Europa" – doch Thorup will sich auf das Hoffenheim-Spiel konzentrieren

Nach fünf ungeschlagenen Spielen steigen die Erwartungen an den FCA. Am Sonntag gastiert er bei der TSG Hoffenheim. Personell gibt es einige Fragezeichen.

Das zweite Sonntagsspiel innerhalb einer Woche steht dem FC Augsburg am 7. April bevor, diesmal allerdings auswärts, um 15.30 Uhr bei der TSG Hoffenheim. Wer die drei Punkte holt, könnte näher ans internationale Geschäft heranrücken. Im Vorrundenspiel im Herbst hatten sich die beiden Bundesligateams mit einem 1:1-Unentschieden getrennt, das Tor des Tages für den FC Augsburg hatte damals Kapitän Ermedin Demirovic geschossen. Der ist nach seiner abgelaufenen Gelbsperre zurück im Team. Bei anderen Spielern sieht es nicht so gut aus. Auf der Spieltags-Pressekonferenz nahm FCA-Trainer Jess Thorup Stellung ...

... zum Rückblick auf das 1:1 gegen Köln: Nach dem guten Spiel gegen Köln, das leider nicht mit drei Punkten für uns belohnt worden ist, habe ich viel mit der Mannschaft darüber gesprochen. Es gab viele gute Dinge, die uns weiterbringen können. Es war das fünfte Spiel ohne Niederlage. Wir haben das Gefühl, wir sind im Flow. Das müssen wir versuchen beizubehalten. Wir wissen, dass jetzt ein schweres Auswärtsspiel kommt, aber wir versuchen wie bisher, den Fokus auf uns zu halten. Es ist schön für mich zu hören, dass 1500 Fans mitfahren. Das brauchen wir.

... zur personellen Situation nach dem Kreuzbandriss von Robert Gumny und dem Mittelfußbruch von Elvis Rexhbecaj: Robert Gumny ist schon operiert worden. Es war eine schöne Geste der Mannschaft, dass sie vor dem Spiel gegen Köln mit den Trikots für ihn aufgelaufen ist. Elvis ist gestern erfolgreich operiert worden. Er fällt natürlich aus. Das gleiche gilt für Niklas Dorsch, er ist momentan nicht bereit für das Spiel.

... zu weiteren möglichen Ausfällen: Kristijan Jakic hat alles im Training mitgemacht, Fragezeichen haben wir noch bei Kevin Mbabu, Fredrik Jensen und Iago. Da müssen wir noch ein paar Tage abwarten, wie das bei ihnen letztendlich aussieht. Iago hat sich beim Aufwärmen vor dem Spiel gegen Köln irgendwie übertreten. Er hat zwar 45 Minuten gespielt, aber irgendetwas unter dem Fuß tut ihm noch weh. Was das genau ist, wissen wir nicht. Es geht ihm schon viel besser, aber wir müssen noch abwarten. Fredrik Jensen hat während des Spiels auch nichts gespürt, hat aber jetzt Probleme an der Wade. Wir hoffen immer noch, dass er dabei sein kann. Und Kevin hat auch 90 Minuten gespielt und es dann an den Adduktoren gespürt.

... zur Rückkehr von Kapitän Ermedin Demirovic: Wir alle freuen uns, wieder unseren Kapitän auf dem Platz zu sehen. Er bedeutet viel für die Mannschaft, nicht nur auf dem Platz, auch in der Kabine. Ich habe vergangene Woche schon gesehen, dass er so gern dabei gewesen wäre. Jetzt ist er gegen Hoffenheim wieder dabei und jetzt muss er zeigen, dass er auch wieder gemeinsam mit der Mannschaft in den Flow kommen kann. Und dass wir gegen Hoffenheim offensiv wieder so stark sind wie in den vergangenen Spielen.

... zu den nächsten Spielen, die über einen möglichen Europa-Platz entscheiden werden: Wir stehen im Moment auf dem siebten Platz, das freut mich natürlich. Jetzt spielen wir gegen Hoffenheim, gegen einen Verein, der jedes Jahr das Ziel hat, europäisch zu spielen. Wir sind drei Punkte vor Hoffenheim und haben die Möglichkeit, vielleicht noch mehr Punkte Vorsprung zu holen. Das ist das nächstes Ziel für uns. Aber wir dürfen nicht vergessen, woher wir kommen. Alle reden jetzt von Europa, wie viele Punkte wir brauchen. Aber wir gehen nur auf die nächsten drei Punkte. Für uns ist es die Möglichkeit, noch einen Schritt nach vorne zu gehen. Für mich ist ganz klar, ich schaue nur auf das nächste Spiel. Das ist mein Fokus. Aber wir wollen natürlich die höchstmöglichen Ziele erreichen und werden alles daran setzen.

... zur Einstellung seiner Mannschaft gegen Hoffenheim: Hoffenheim hat Qualität und Schnelligkeit in der Offensive. Sie machen viele Tore nach Kontern. Deshalb haben wir nicht nur das Spiel gegen Köln evaluiert, sondern auf Prinzipien erarbeitet für Restverteidigen und Gegenpressing. Damit das hoffentlich besser wird in der Zukunft.

... zu seiner eigenen Zukunft beim FC Augsburg: Erst einmal bin ich froh, dass sich die Mannschaft so entwickelt hat. Das war mein Ziel: dem Verein zu helfen. Die Spieler haben die Leistung auf den Platz gebracht. Was ich über meine Zukunft sagen kann: Solange ich hier auf diesem Stuhl sitze, wird mein Fokus hundertprozentig auf dem FCA liegen. Was in der Zukunft passiert, weiß ich nicht. Aber ich bin sehr zufrieden mit meinem Job, mit dem Verein und mit der Zusammenarbeit mit dem Staff. Ich bin sehr froh und glücklich hier.

... zum Hoffenheimer Maximilian Baier: Ich habe viele Spiele von Hoffenheim gesehen in letzter Zeit. Er macht einen guten Job, ist ein junger Spieler mit viel Potenzial und er ist unglaublich schnell. Ihn muss man im Blick haben und auch die Qualität des Gegners.

... zur Entwicklung des Teams und dem aktuellen Tabellenplatz auf Rang sieben: Mein Ziel war von Anfang an, die Mannschaft und den Verein zu stabilisieren und dann nach vorne schauen. Schritt für Schritt eine Entwicklung zu machen. Im Moment sind wir im Flow. Jetzt stehen wir auf dem siebten Platz, aber mit dem können wir uns bisher nichts kaufen. Soweit bin ich zufrieden, aber es gibt immer noch sieben Spiele und noch mehr Punkte zu holen. Wenn es nach mir geht, können wir in der Tabelle noch höher stehen. Das werden wir auch versuchen.