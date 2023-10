FCA-Einzelkritik: Schlechte Noten für alle Mannschaftsteile

Gegen Darmstadt 98 zeigen die Spieler des FCA eine enttäuschende Leistung. Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive bekommen sie ihre Probleme nicht in den Griff.

Gegen den SV Darmstadt wollte der FC Augsburg zu Hause bedeutende Punkte gegen den Abstieg holen. Stattdessen enttäuschte der Fußball-Bundesligist und unterlag 1:2 (0:0). Die Einzelkritik der FCA-Spieler.

Finn Dahmen War bislang in keinem Pflichtspiel ohne Gegentreffer geblieben. Sollte sich gegen Darmstadt nicht ändern. Hatte riesiges Glück, als er nach einem kapitalen Abspielfehler selbst den Rückstand verhinderte. Hinterließ an diesem Tag in einigen Szenen keinen sicheren Eindruck – auch wenn ihn bei den Gegentreffern keine Schuld traf. Note 4,5

Patric Pfeiffer Verfügt über einen beeindruckenden Körperbau. Von diesem ließen sich seine ehemaligen Kollegen jedoch nicht schrecken. Gewann Kopfballduelle, zeigte aber Schwächen am Boden. Schaltete vor dem 0:1 allerdings komplett ab und griff Torschütze Tim Skarke viel zu zögerlich an. Note 5,0

Jeffrey Gouweleeuw Inzwischen wieder unumstrittener Abwehrchef. Kümmerte sich fürsorglich um Darmstadts Angreifer Luca Pfeiffer und hatte meist wenig Probleme. Musste mitansehen, wie wenig seine Vorderleute bezüglich Spielaufbau und Offensivspiel zustande brachten. Note 3,5

Felix Uduokhai Im Sommer vor dem Absprung, jetzt Stammkraft in der Innenverteidigung. Da sich der Druck des Gegners in Grenzen hielt, war er lange Zeit selten gefordert. Dann jedoch indirekt am 0:1 beteiligt, als er Luca Pfeiffer den Ball auf den Fuß servierte. Weit weg von der Form vergangener Tage. Note 4,5

Lesen Sie dazu auch

Robert Gumny Ersetzte auf der rechten Seite Kevin Mbabu, der sich beim Aufwärmen an der Leiste verletzt hatte. Schlug eine schöne Flanke auf Iago, darüber hinaus selten mit gelungenen Aktionen. Dass der FCA Mbabu verpflichtet hat, hatte Gründe. Gumny bewarb sich nicht für eine Rückkehr in die Startelf. Note 5,0

Tim Breithaupt Stand zum zweiten Mal in der Startelf. Sollte im Verbund mit Rexhbecaj im zentralen Mittelfeld Lücken schließen und Spielaufbau betreiben. Gelang nicht. Schob den Ball meist nach links, nach rechts oder nach hinten, selten aber vertikal nach vorne. Verfehlte mit einem Fernschuss weit das Tor. In Summe ein schwacher Auftritt. Note 5,5

Elvis Rexhbecaj Unter Maaßen im Zentrum des Spiels gesetzt und als Führungsspieler in der Verantwortung. Seine Leistung hingegen rechtfertigte weder das eine noch das andere. Zeigte eine seiner schlechtesten Leistungen im FCA-Trikot. Gewann wenig Zweikämpfe, traf falsche Entscheidungen und passte in Räume, in denen nur er einen Mitspieler sah. Note 6,0

Iago Verschuldete in Freiburg den frühen Strafstoß. Vergab diesmal in der Anfangsphase die Chance, den FCA in Führung zu bringen. In der Folge keine Besserung. Auf der linken Seite gelangen dem Brasilianer kaum ansprechende Aktionen. Seinen Flanken fehlte Genauigkeit, seiner Abwehrarbeit mangelte es an Konsequenz. Note 5,5

Phillip Tietz Ging in das Duell mit seinen ehemaligen Kollegen hoch motiviert. Torgefahr fehlte ihm jedoch, einen Freistoß setzte er flach in die Darmstädter Mauer. Konnte sich bei den hohen Bällen, mit denen seine Mitspieler ihn suchten, selten gegen die Darmstädter Abwehrspieler durchsetzen. Note 5,0

Ermedin Demirovic Nach dem Abgang von Berisha der gefährlichste Angreifer. Steckte in Zweikämpfen viel ein, teilte zugleich viel aus. Engagiert wie üblich, allerdings mit einer symptomatischen Szene, als er den Ball zu lässig über das Tor hob (66.). Dem Alleinunterhalter wünscht man passende Mitspieler. Zumindest gelang ihm noch der Anschlusstreffer. Note 3,5

Dion Beljo Rückte für den verletzten Ruben Vargas (Muskelverhärtung in den Adduktoren) in die Startelf. Bemühte sich, bot sich an, doch mit dem Ball am Fuß gelang ihm selten Erbauliches. In aussichtsreichen Situationen nahm er sich durch technische Mängel selbst seine Chance. Note 4,5

Sven Michel (58. für Tietz) Führte sich mit einem Torschuss ein und hatte damit mehr offensive Aktionen als alle Angreifer zuvor. Sorgte im Angriff spürbar für Belebung, auch wenn Zählbares nicht entsprang. Note 3,5

Arne Maier (58. für Gumny) Gab nach der Systemumstellung den offensiven Rechtsverteidiger. Hatte einige aussichtsreiche Aktionen auf der Außenbahn und sorgte dort für Betrieb. Verursachte aber zugleich mit einer Unachtsamkeit den Strafstoß zum 0:2. Note 4,0

Mads Pedersen (58. für Iago) Traf in der 77. Minute den Pfosten und hätte die Partie früher als Demirovic spannend machen können. Hatte einige gute Szenen auf der linken Außenbahn. Agierte bedeutend aktiver als Vorgänger Iago. Note 3,0

Fredrik Jensen (71. für Breithaupt) Mit dem Finnen veränderte sich die Statik im zentralen Mittelfeld. Impulse vermochte er dem Augsburger Spiel nicht zu geben.

Irvin Cardona (75. für Pfeiffer) Mit seiner Einwechslung stellte Trainer Maaßen auf eine Viererkette um. Cardona wirbelte in Darmstadts Defensive, konnte sich aber nicht entscheidend durchsetzen.

Benotet werden Spieler, die mindestens 30 Minuten im Einsatz waren.

Transfers, News, Personalien: Sie sind interessiert am schnellen FCA-Update? Dann schauen Sie bei unserem FCA-Ticker vorbei.