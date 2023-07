FC Augsburg

19:12 Uhr

Das ist alles neu beim FC Augsburg

Plus Beim Trainingsauftakt sind die fünf Augsburger Neuzugänge dabei, einer verschwindet aber gleich wieder in der Kabine. Auch im Trainerteam tut sich einiges.

Von Marco Scheinhof

Am Ende suchten alle den Schatten. Die rund 100 Fans, die am Donnerstagnachmittag zum offiziellen Trainingsauftakt des FC Augsburg gekommen waren. Aber auch die Spieler und das Trainerteam. Enrico Maaßen und sein Co-Trainer Sebastian Block schauten sich im Schutz vor der Sonne noch die letzten Übungen der Torhüter und damit auch den neuen Torwarttrainer Marco Kostmann an. Was sie sahen, gefiel ihnen.

"Mit Marco Kostmann haben wir einen sehr erfahrenen Torwarttrainer dazubekommen. Wir haben heute schon gesehen, mit welcher Ruhe und Gelassenheit, aber auch Emotionalität er das Training gestaltet hat", sagte Maaßen. Kurz vor dem ersten Training auf dem Platz hatten die Augsburger die Personalie verkündet. Kostmann folgt auf Kristian Barbuscak, dessen Vertrag nach drei Jahren ausgelaufen war. Eigentlich hatten sich die Augsburger für Matthäus Witt entschieden, der 35-Jährige aber musste aus persönlichen Gründen absagen. Also wurde es Kostmann.

