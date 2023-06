Das ist das neue FCA-Trikot für die kommende Saison

Der FC Augsburg hat zusammen mit dem neuen Ausrüster Mizuno das Heim- und Ausweichtrikot für die Saison 2023/24 vorgestellt. Das Motto: „Der neue alte FCA“.

Wie sieht das Trikot für die kommende Saison aus? Dieses wohlgehütete Geheimnis hat der FC Augsburg am Donnerstagmittag in der VR-Bankfiliale in der Augsburger Innenstadt gelüftet. Neben Gremienmitgliedern, Partnern und Sponsoren mischten sich auch einige Fans unter die Gäste.

Die beiden Profis Aaron Zehnter und Mert Kömür präsentierten die neuen Designs gemeinsam mit zwei Spielerinnen der FCA-Frauen sowie zwei Nachwuchsspielern der Paul-Renz-Akademie. Auch Alwin Fink, Kapitän der Meistermannschaft 1973/74, und Tim Breithaupt, FCA-Neuzugang vom Karlsruher SC, waren als Überraschungsgäste vor Ort.

Das neue FCA-Heimtrikot für die kommende Bundesliga-Saison ist weiß - das Ausweichtrikot schwarz

Das Heimtrikot ist wieder weiß - das Ausweichtrikot schwarz. Im Nacken des Trikots ist das Gründungsjahr des FCA 1907 in Rot eingeprägt. Der traditionelle, vertikale Streifen bleibt. Dazu sind auf dem Trikot Fassadenelemente der WWK-Arena abgebildet. Der rot-grüne Druck, der auf dem Trikot nach oben hin immer transparenter wird, ist an die leuchtende Stadionfassade angelehnt, heißt es vom Verein. Das Design des Auswärtstrikots wurde noch nicht vorgestellt. Das soll zum Ende der Vorbereitung zur neuen Saison nachgeholt werden.

„Wir sind sehr stolz auf unsere neuen, individuell gestalteten Trikots und freuen uns darauf, in der kommenden Saison erstmals in Mizuno-Trikots auflaufen zu dürfen. Das Design der Trikots ist modern und zugleich traditionell und vertritt die Werte des Vereins zu einhundert Prozent“, sagt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll.

Auch Mark Kaiway, Head of Sports EMEA bei Mizuno, freut sich auf die Zusammenarbeit: „Der FC Augsburg hat eine leidenschaftliche Fangemeinde und wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zukunft, indem wir die Mannschaft mit unseren einzigartigen, innovativen und technischen Produkten unterstützen. Mit der starken Identität des Vereins ist diese Partnerschaft der Schlüssel für die Entwicklung unserer Position im deutschen Profifußball.“

Die neuen FCA-Trikots für die kommende Bundesliga-Saison. Foto: Christian Kolbert/FCA

Die erste Möglichkeit, das neue Trikot zu kaufen, gibt es bei den Augsburger Sommernächten am Stand des FC Augsburg am Moritzplatz. Das Trikot für Erwachsene kostet 79,95 Euro, ein Kindertrikot kostet 54,95 Euro. Auch im FCA-Store in der Bahnhofsstraße gibt es die Trikots zu kaufen. (AZ)