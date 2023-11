FC Augsburg

06:13 Uhr

Der FC Augsburg zeigt sich variantenreich

Plus Beim Training am Dienstag lässt Trainer Jess Thorup verstärkt die Fünferkette üben. Schon gegen Hoffenheim war die erfolgreich. Zwei Spieler fehlen auf dem Platz.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Iago war ganz nah dran. Nur ein paar Meter entfernt vom Böller, der am Samstag auf einer Tribüne in der Augsburger Arena explodiert war. Ein Schock sei das gewesen, sagt der Linksverteidiger des FC Augsburg, der sich in diesem Moment vor der Hoffenheimer Fankurve warmgelaufen hatte. Einen solchen Knall habe er noch nie gehört. Er habe aber keine gesundheitlichen Folgen davongetragen. Anders als die bisher 13 offiziell Verletzten. Zwei Tatverdächtige sitzen seit Montag in Untersuchungshaft. Sie sollen den Böller aus der Hoffenheimer Fankurve geworfen haben.

Am Dienstag stand Iago mit seinen Mannschaftskollegen wieder auf dem Trainingsplatz. Anders als in den Wochen zuvor war die Trainingsgruppe deutlich kleiner. Sechs Nationalspieler fehlten, weil sie mit ihren Heimatländern auf Reisen sind. Zudem pausierten Niklas Dorsch und Sven Michel. Dorsch hat schon seit ein paar Wochen kleine Probleme mit dem Rücken, er trainierte in den Räumlichkeiten des Stadions. "Während der Länderspielpause gibt es für ihn die Möglichkeit, sich etwas zu erholen", sagte Thorup. Michel hatte am Sonntag im Training einen Schlag auf die Wade bekommen. Er soll aber am Mittwoch wieder zurück auf dem Platz sein. Jeffrey Gouweleeuw beendete das Training am Dienstag früher, ihn schmerzen noch immer die Rippen, nachdem er beim Spiel in Köln unglücklich draufgefallen war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen