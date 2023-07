FC Augsburg

12:00 Uhr

Der FCA arbeitet an seiner Problemzone rechts hinten

Plus Stammverteidiger Gumny verletzt, in einer Formkrise und beim ersten Bundesligaspiel gesperrt. Der FCA hat auf der rechten Außenseiterposition ein Problem. So will er es lösen.

Von Robert Götz

Es war am Donnerstagvormittag eine intensive Trainingseinheit, die über zwei Stunden dauerte. FCA-Trainer Enrico Maßen ließ zuerst in Kleingruppen und dann in Teamstärke Offensiv- und Defensivaktionen üben. Besonders interessant dabei: die Zusammenstellung der Außenverteidigergruppen.

Auf der linken Seite waren es für die Übungsformen Renato Veiga, Aaron Zehnter und Mads Pedersen. Bemerkenswert: Iago, der normalerweise links hinten verteidigt, war in der linken Offensivgruppe mit Nathanaël Mbuku und Maurice Malone eingeteilt. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass man mit einem Verkauf des Brasilianers noch in dieser Transferperiode rechnet, um noch Erlöse zu generieren, nachdem der 26-Jährige dem FCA schon länger mitgeteilt hatte, dass er seinen Vertrag, der 2024 ausläuft, nicht verlängern wird. Konkrete Angebote gibt es aber derzeit noch nicht.

