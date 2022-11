FC Augsburg

vor 32 Min.

Der FCA fliegt nach Spanien ins Trainingslager

Andreas Luthe stand Anfang 2019 beim FCA noch im Tor, als man sich in Alicante auf die Rückrunde vorbereit hat.

Plus Der Winterfahrplan des FC Augsburg ist zwar noch nicht fix terminiert, doch anstatt in die USA zu reisen, geht es jetzt in den Süden Europas.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Ihren letzten öffentlichen Auftritt vor ihrem Urlaub hatten die Spieler des FC Augsburg am Montagabend bei der Jahreshauptversammlung. Einen Tag später verabschiedeten sie sich in die erste Urlaubsphase in der langen Winter- und WM-Pause. Denn die Vorbereitung wird zweigeteilt. „Die Winterpause werden wir splitten. Wir machen einen Block, bei dem wir bis Anfang Dezember frei haben“, hatte FCA-Trainer Enrico Maaßen vor kurzem erklärt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen