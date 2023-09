Der FCA holt sich gegen Fürth etwas Selbstvertrauen 

Der Bundesligist gewinnt nach einer Leistungssteigerung gegen den Zweitligisten mit 2:1. Ein Neuzugang gibt sein Debüt, ein anderer schießt ein Traumtor.

Im Testspiel des FC Augsburg und der SpVgg Greuther Fürth trafen zwei der schwächsten Defensiv-Reihen der 1. und 2. Bundesliga aufeinander. Der FCA hatte in den ersten drei Punktspielen neun Gegentreffer hinnehmen müssen, Fürth zehn. Diesmal war die FCA-Defensive etwas stabiler, der Bundesligist gewann gegen den Zweitligisten mit 2:1 (0:1) und holte sich vor dem Auswärtsspiel in der Bundesliga bei RB Leipzig am 16. September etwas Selbstvertrauen.

Es war ein Duell zweier Teams, die mit dem Saisonstart nicht zufrieden sein können. Die Franken setzten nach dem fulminanten 5:0-Auftakterfolg gegen den SC Paderborn zum Sinkflug an. In den vier nachfolgenden Begegnungen holte die Mannschaft von Alexander Zorniger nur noch einen Punkt und kassierte dabei zehn Gegentore. Der FCA verspielte vor allem mit dem schwachen 2:2 gegen Bochum einige Sympathien.

Kevin Mbabu spielte erstmals für den FC Augsburg

Fürth und der FCA reagierten auf die Defensiv-Schwächen mit Last-Minute-Transfers. Der FCA lieh Japhet Tanganga und Kevin Mbabu aus. Fürth holte Niko Gießelmann zurück. Der Linksverteidiger spielte zwischen 2013 und 2017 für das Kleeblatt. Zuletzt spielte er für Union Berlin, war aber vertragslos. Trainer Alexander Zorniger setzte ihn gegen den FCA dann auch gleich ein. Mit Simon Asta stand auch ein Ex-FCA-Spieler in der Fürther Startelf. FCA-Leihspieler Lukas Petkov ist derzeit mit der bulgarischen Nationalmannschaft unterwegs.

Auch beim FCA fehlten die Nationalspieler Ruben Vargas (Schweiz), Ermedin Demirovic (Bosnien-Herzegowina), Tomas Koubek (Tschechien), Dion Beljo (U21 Kroatien), Arne Engels (U21 Belgien) und Tim Breithaupt (U21 Deutschland). Dafür testete FCA-Trainer Enrico Maaßen Last-Minute-Neuzugang Kevin Mbabu, der eine durchaus gelungene Premiere feiert. Der zweite Defensiv-Neuzugang, Japhet Tanganga, ist derzeit aufgrund von Knieproblemen noch nicht voll belastbar und fehlte am Donnerstag. Dafür durfte Linksverteidiger Iago, der zuletzt keine Berücksichtigung mehr fand, von Beginn an ran. Ex-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw saß zunächst auf der Bank.

Der FCA begann vielversprechend und hatte durch Irvin Cardona die erste Chance. Doch dann kam Fürth auf, Cardona klärte auf der Linie, FCA-Torhüter Finn Dahmen musste sich strecken. Das Spiel ähnelte dann in der Anfangsphase der Partie gegen Bochum. Die Gäste pressten, der FCA hatte Probleme sich spielerisch zu lösen. Wie in der 16. Minute. Arne Maier, der auf der Zehnerposition agierte, übersah bei einem Rückpass auf Torhüter Dahmen den Fürther Branimir Hrgota. Der legte quer auf Dickson Abiama und es hieß 0:1.

Philipp Tietz gelang der Ausgleich zum 1:1

Der FCA versuchte sofort zu kontern, doch das misslang. Eins wurde auch gegen den Zweitligisten im weiteren Spielverlauf, vor allem in Halbzeit eins deutlich: wird der FCA tief in der eigenen Hälfte unter Druck gesetzt, bekommt er des öfteren Schwierigkeiten. Besser agierten die FCA-Profis in der gegnerischen Hälfte bei eigenem Pressing. Die durchaus vorhandenen Torchancen nützten sie aber nicht, wie zum Beispiel Phillip Tietz. Und da der Fürther Consbruch nur den Pfosten traf, ging der FCA mit 0:1 in die Pause.

Nach dem Wechsel drehte der FCA dann das Spiel mit einem Doppelschlag. Eine Ecke von Maier köpfte Phillip Tietz zum 1:1 (51.) ins Fürther Tor. Und der FCA legte nach. Fredrik Jensen zog aus rund 25 Meter ab, der Ball flog unhaltbar in den Winkel zum 2:1 (55.). Ein Traumtor des Finnen. Danach agierte der FCA souveräner, hätte noch das eine oder andere Tor erzielen können, doch es blieb beim 2:1, auch weil Fürth noch einmal den Pfosten traf. Anders als beim 4:4 gegen Gladbach und beim 2:2 gegen Bochum wurde der Vorsprung gehalten. Ein Fakt, der Selbstvertrauen geben sollte.

FCA Dahmen (46. Lubik) - Mbabu (46. Gumny), Bauer (57. Pfeiffer), Uduokhai (Gouweleeuw), Iago (46. Colina) - Cardona, Dorsch (46.Winther/ 66. Zehnter), Jensen, Mbuku - Maier - Tietz