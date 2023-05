Der FCA startet gegen Union abermals ohne Topstürmer Mergim Berisha

Auch gegen den Tabellendritten Union Berlin fehlt dem FCA in der Startelf sein bester Torschütze Mergim Berisha. Doch sitzt er zumindest auf der Bank. Die Startelf gegen Union.

Beim FC Augsburg bleibt die personelle Lage angespannt. Auch im fünften Bundesliga-Duell im Kampf um den Klassenerhalt fehlt dem Bundesligisten zumindest in der Startelf sein so wichtiger Torjäger Mergim Berisha.

Allerdings scheint er seine Fußverletzung überwunden zu haben, denn er sitzt er zumindest auf der Auswechselbank. Zum Beginn aber setzt Trainer Enrico Maaßen gegen den Tabellendritten Union Berlin vor erneut ausverkauften Haus in der WWK-Arena in der Offensive auf die gleiche Kombination wie im Auswärtsspiel gegen Frankfurt, auf Dion Beljo an der Seite von Ermedin Demirović. Auch ansonsten vertraut Maaßen fast komplett auf der gleichen Startelf, ausgenommen den Brasilianer Veiga, den er durch Maximilian Bauer ersetzt.

Im Tor ersetzt einmal mehr der Tscheche Tomas Koubek den verletzten Gikiewicz

Damit steht die Viererkette mit Pedersen, Gouweleeuw, Udoukhai und eben Bauer, die flinken Sprinter Arne Maier und Ruben Vargas bleiben auf den Außen, in der Schaltzentrale spielen erneut Arne Engels und Elvis Rexhbecaj von Anfang an. Damit hält sich Maaßen die Option offen, zu einem späteren Zeitpunkt Niklas Dorsch zu bringen, der nach seiner Genesung von seiner Nasenoperation noch nicht über die komplette Spielzeit gehen kann. Eine Alternative aus dem Frankfurt-Spiel, nämlich Julian Baumgartlinger, steht Maaßen nicht mehr zur Verfügung. Ohne Gegnereinwirkung zog sich der Österreicher im Auswärtsspiel eine Knieverletzung zu, musste operiert werden und fällt längere Zeit aus.

Im Tor ersetzt einmal mehr der Tscheche Tomas Koubek den weiterhin mit Schulterproblemen gehandicapten Rafal Gikiewicz, dem jetzt nur noch drei Spiele übrig bleiben, um seine 25 Partien zu bekommen, was die automatische Vertragsverlängerung für ein weiteres Jahr bedeuten würde.

FC Augsburg: Koubek, Pedersen, Gouweleeuw, Beljo, Demirović, Maier, Rexhbecaj, Vargas, Uduokhai, Bauer, Engels

