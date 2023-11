Der FCA sucht einen Co-Trainer, einen neuen Chefscout wohl nicht

Plus Im Team rund um das Team gibt es beim FC Augsburg offene Stellen. Trainer Jess Thorup wünscht sich einen neuen Assistenten. Timon Pauls ist seit 1. November in Berlin.

Schnellschüsse gibt es nicht. Das betont Marinko Jurendic immer wieder. Der Sportdirektor des FC Augsburg legt viel Wert auf Akribie und korrektes Handeln. So hatte er sich schon bei der Suche nach einem Nachfolger von Trainer Jess Thorup nicht unter zeitlichen Druck setzen lassen. Und so wird es jetzt auch wieder sein, wenn sich die Augsburger um einen neuen Co-Trainer bemühen.

Seit drei Wochen ist Thorup im Amt, er war ohne eigenen Co-Trainer zum FCA gekommen. Der Däne wollte sich erst selbst ein Bild seines neuen Arbeitgebers machen, ehe er Wünsche formulierte. Dieses Bild hat er nun im Kopf und festgestellt, dass ein weiterer Co-Trainer gut wäre. Das hatte er am Donnerstag vor dem Spiel in Köln bestätigt. Nun geht es darum, wer zeitnah diesen Job übernehmen kann. "Jess hat da feste Vorstellungen und klare Ideen, wir aber auch, wie wir unseren Staff aufstellen wollen", sagte Jurendic.