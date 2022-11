FC Augsburg

21:00 Uhr

Der FCA wechselt den Ausrüster – und erklärt die Gründe dafür

Anthony Losilla (li) spielt in Mizuno-Trikot, Elvis Rexhbecaj dieses Saison noch im Nike-Outfit.

Plus Warum der FC Augsburg in Zukunft nicht mehr in den Trikots von Nike spielt, sondern zum japanischen Sportartikelhersteller Mizuno wechselt.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Als der FC Augsburg im Juni 2014 den neuen Ausrüster Nike vorstellte, da war die Begeisterung vor allem bei den Verantwortlichen groß. Weg vom Familienunternehmen Jako aus dem beschaulichen Mulfingen bei Heilbronn, hin zu einem der größten Sportartikelhersteller der Welt aus den USA mit dem weltberühmten Swoosh-Logo, das die Bewegung symbolisiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen