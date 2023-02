FC Augsburg

Ein Hauptdarsteller, ein Regisseur und zwei starke Charaktere

Das Tor zum 1:0: Mergim Berisha trifft per Kopf.

Plus Der FC Augsburg zeigt beim 1:0-Sieg gegen Bayer 04 Leverkusen eine reife Leistung. Mergim Berihsa trifft, Arne Engels bereitet vor und auch die Abwehr steht. Die Einzelkritik.

Von Robert Götz

Rafal Gikiewicz Beim Postenschuss (19.) hatte der FCA-Torhüter etwas Glück, ansonsten auf der Linie nicht so gefordert. Warm hielt er sich am Ende an diesem nasskalten Abend mit zwei spektakulären Ausflügen aus seinem Strafraum heraus. Zweimal ging er hohes Risiko, zweimal macht er alles richtig. Note 2,5

