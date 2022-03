Ein zäher Brasilianer setzt sich beim FC Augsburg durch

Plus Lange Zeit schien die Bundesliga für Iago eine Nummer zu groß. Doch inzwischen hat er sich beim FCA durchgesetzt. Privat hat er sein Glück längst gefunden.

Als Amaral Borduchi Iago, in Fußball-Deutschland eigentlich nur unter seinem Kurznamen Iago bekannt, wie viele andere brasilianische Profis auch, im Sommer 2019 seinen Dienst beim FC Augsburg antrat, hätte es für den damaligen Linksverteidiger nicht schlechter laufen können.