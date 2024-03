Einzelkritik: Defensiv-Spezialist Kristijan Jakic verdient sich die Bestnote

Die Noten sind mir im Schnitt etwas zu schlecht. Klar, der FCA ist schläfrig ins Spiel gekommen und hatte in der ersten Halbzeit etwas Glück, dass nicht das 2:0 gefallen ist. Auf der anderen Seite muss man das auswärts auch mit einem Mann mehr erst mal so reif und clever runterspielen. Wolfsburg war ja faktisch chancenlos in der zweiten Halbzeit. Gerade die beiden Innenverteidiger, aber auch Mbabu (spielvorentscheidende Aktion) und Jakic (Doppelpack als Sechser!) kommen mir bei der Benotung etwas zu schlecht weg. Ich würde mich auch nicht ganz so sehr an den nackten Statistikzahlen aufhängen. Beispiel: Ein Foul zählt ja als verlorener Zweikampf. Jetzt hast Du als Innenverteidiger trotz ordentlicher Leistung zwei kleine Schubser an der Mittellinie bei Luftduellen dabei und schon sinkt die Zweikampfquote, etc.

