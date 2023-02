FC Augsburg

FCA erwischt in Mainz einen rabenschwarzen Tag – die Einzelkritik

Plus In Mainz fällt der FCA in alte Verhaltensmuster zurück – ein fahriger Torhüter Giekiewicz, eine unsortierte Abwehr und eine zahnlose Offensive. Dafür empfiehlt sich ein Neuzugang für weitere Aufgaben.

Von Andrea Bogenreuther

Rafal Gikiewicz: Manchmal helfen die besten Vorsätze nichts, die Leistung ist trotzdem schlecht. Das musste auch der sonst so souveräne Keeper feststellen, der nach der Partie schwer mit sich haderte. Vor allem in der ersten Hälfte flatterten ihm die Nerven. Vor dem zweiten Treffer brachte er den Ball per Faustabwehr nicht aus der Gefahrenzone, wenig später glitt ihm ein Torschuss aus den Händen. Note: 5

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

