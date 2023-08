FCA-Einzelkritik: Vargas wird zum tragischen Helden

Der Elfer war eine klare Konzessionsentscheidung...sagt ja schon alles, das Hr. Schlager sich so eine spielentscheidende Szene in der 97!! Minute partout nicht ansehen wollte....er hat gewusst, dass er dann seine Entscheidung hätte zurück nehmen müssen. Wir haben als weiter graue Maus im Bundesliga-Circus keine Lobby, damit müssen wir uns ein für alle Mal abfinden und so wie gestern und letztes Jahr die Spiele halt nicht verschlafen und erst nach Rückstand aufwachen....es liegt letztendlich nur an uns selbst!



Nobby Die Stimme der Rosenau

