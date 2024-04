FC Augsburg

vor 23 Min.

Einzelkritik zum Berlin-Spiel: Der FC Augsburg gewinnt in der Defensive

Plus Nach dem zähen 2:0-Heimsieg gegen Union Berlin werden zwar die beiden Torschützen des FC Augsburg besonders gefeiert, aber die besten Noten verdienen sich andere.

Von Robert Götz

Finn Dahmen Der Torhüter hielt was zu halten war und was er auch halten musste. Eine solide Partie mit einer starken Fußabwehr in der Nachspielzeit. So kann er das dritte Zu-Nullspiel in seiner Bundesligakarriere feiern. Note 3,0

Maximilian Bauer Der gelernte Innenverteidiger spielte das erste Mal in seiner Profikarriere auf der Rechtsverteidigerposition. Und Bauer lieferte in der Defensivarbeit das, was man von Bauer erwartet. Stark in den Zweikämpfen (69 Prozent) und passabel im Passspiel, auch wenn der eine oder andere nicht den eigenen Mitspieler fand. Im Offensivspiel wurde allerdings ganz deutlich, dass Bauer eben kein Kevin Mbabu ist, der mit seinen tiefen Läufen eine Abwehr auch mal in Unordnung bringen kann. Das kann Bauer nicht. Note 3,0

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen