Elvis Rexhbecaj soll beim FC Augsburg eine Lücke füllen

Plus Nach dem Ausfall von Niklas Dorsch steht der FC Augsburg vor der Verpflichtung von Elvis Rexhbecaj. In den nächsten Tagen soll der Transfer fixiert werden.

Von einer Transferoffensive kann beim FC Augsburg bislang keine Rede sein. Wenige Tage vor dem ersten Pflichtspiel bleibt die Zahl der Zugänge überschaubar. Mit Alfred Finnbogason, Jan Moravek und Michael Gregoritsch haben drei Profis den Fußball-Bundesligisten verlassen; mit Maximilian Bauer (Greuther Fürth), Ermedin Demirovic (SC Freiburg) und dem bisherigen Leihspieler Arne Maier (Hertha BSC) haben sich im Gegenzug drei Profis dem FCA angeschlossen.