07:32 Uhr

Enttäuschter Dorsch: Pokalniederlage und nur zweiter Kapitän

Niklas Dorsch und der FC Augsburg enttäuschten in Unterhaching.

Plus Der FC Augsburg verliert in Unterhaching mit 0:2, was zu Diskussionen mit den Fans führt. In der Schärfe war das für Niklas Dorsch ungewohnt.

Von Marco Scheinhof

Niklas Dorsch wollte erst einmal kurz in die Kabine. Der Nachmittag hatte ihn aufgewühlt. Zunächst die enttäuschende Leistung seines FC Augsburg beim 0:2 in Unterhaching, später die Diskussionen mit den Fans. Als die Pokalpartie beendet war und das Aus des Bundesligisten beim Drittligisten feststand, forderten die mitgereisten Anhänger Aufklärung – für eine desolate Leistung, die so viele Beobachterinnen und Beobachter überrascht hatte.

Die Spieler also marschierten in Richtung der Fantribüne, mit Dorsch vorneweg. Natürlich seien diese Gespräche nicht angenehm gewesen, so Dorsch hinterher, auch weil unschöne Worte gefallen und offenbar Bierbecher geflogen seien. Als Profi aber gehöre es dazu, sich solchen Auseinandersetzungen zu stellen. Letztlich gehe es um gegenseitiges Verständnis. Schließlich zeige kein Spieler absichtlich eine solch schwache Leistung.

