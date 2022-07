FC Augsburg

vor 49 Min.

FCA-Fans kritisieren Testspiel gegen Team aus Katar

Plus Fans, die im Verein "Ulrich-Biesinger-Tribüne" organisiert sind, werfen dem FC Augsburg „Gleichgültigkeit“ vor. Denn der FCA testet im Trainingslager gegen den Al Duhail SC aus Katar.

Von Robert Götz

Es ist noch nicht einmal vier Wochen her, da leuchtete die WWK-Arena in bunten Farben. Anlaß war der Augsburger Christopher Street Day am 18. Juni. „Der FC Augsburg steht für Werte wie Vielfalt, Offenheit und Toleranz und setzt mit seiner bunten Arena-Beleuchtung ein klares Zeichen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung“, hieß es da auf der Homepage des Vereins. Und zum Abschluss der Vorbereitung lädt der FCA am 23. Juli seine Fans zum „Tag der Vielfalt“ in die Arena ein. Gegner ist dann der französische Erstligist FC Stade Rennes.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen