FC Augsburg

08:07 Uhr

Kapitän Gouweleeuw: "Mein Traum ist es, mit dem FCA Europa League zu spielen"

Will noch einmal international spielen: Jeffrey Gouweleeuw.

Plus Der 31-jährige Abwehrchef des FC Augsburg begründet, warum er sich auf die neue Saison und die Spielweise von Trainer Enrico Maaßen freut.

Von Marco Scheinhof

Jeffrey Gouweleeuw kennt sich mit Trainingslagern aus. Mit dem FC Augsburg war er schon oft unterwegs. Es ist die Zeit, die er am wenigsten mag. Zwar seien Druck und Anspannung nicht so ausgeprägt wie während der Saison, dennoch ist ihm der Wettkampf mit seinem regelmäßigen Rhythmus lieber. Der Niederländer weiß aber, dass die Vorbereitung wichtig ist. Gerade in diesem Sommer, wenn der neue Trainer Enrico Maaßen sein System installiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

